Пролитая в Палестине кровь - запоздалое усердие стран мира - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Народная мудрость гласит: "Беда вымучит, да беда и выучит". Оккупация Нагорного Карабаха, создание препон для его освобождения, изгнание более миллиона азербайджанцев из родных очагов помогли сделать определенные выводы. Как минимум, подтвердились извечные принципы о верховенстве мировых интересов и о том, что враги и друзья остались неизменными.

На глазах у всего мира, выступающих посредниками ведущих мировых держав, глава армянского правительства Никол Пашинян без всякого разрешения приезжает на азербайджанскую землю. Страны-сопредседатели Минской группы, словно, беспомощно, взирают на это. Но если бы в тот момент прозвучал бы хоть один выстрел с азербайджанской стороны в направлении оккупированных территорий, страны-сопредседатели подняли бы шумиху на весь честной мир. Иными словами, несправедливость в отношении азербайджанцев, которая охватывает период с 1988 года по 15 мая 2018 года как в Армении, так и на территории Азербайджана (территории той же Азербайджанской ССР), мировая общественность просто наблюдает в качестве статиста. Напомнить об этом нас подвигли открытие посольства США в Кудсе (Иерусалим) и акции протеста этому действу.

15 мая по инициативе Кувейта состоялось экстренное заседание Совбеза ООН . На повестке заседания было столкновение между израильскими военными и участниками мирной акции на подконтрольной ХАМАСу территории сектора Газа, а также ситуация в регионе. Арабские страны потребовали провести независимое международное расследование в связи с гибелью людей на границе с сектором Газа. Западные дипломаты заявили, что Америка воспользуется правом вето и воспротивится этой инициативе. Администрация Палестины назвала этот акт "убийством". Акция "Шествие миллионов" на границе с сектором Газа была организована ХАМАСом. Израильская армия сочла происходящее на границе 14 мая "террористическим актом" и заявила, что "любой террористический акт натолкнется на жесткий отпор". Официальный Тель-Авив заявил об участии в акции около 40 тыс. человек. В 13 различных местах вдоль границы произошли столкновения. Израильские беспилотники нанесли удары по 11-ти позициям ХАМАСа. Министерство здравоохранения Палестины сообщило о ранении 2771 и гибели 59 палестинцев в ходе столкновения. Среди пострадавших 225 подростков, 79 женщин, 12 журналистов и 17 фельдшеров. 76 из них находятся в тяжелом состоянии. Возраст погибших мужчин варьируется от 18 до 39 лет. Установлено, что 5-м из них не было и 18. За последние 70 лет это невиданное число жертв в ходе мирной акции.

ОАЭ выделили 5 млн долларов на закупку медикаментов для Газы. 15 мая ХАМАС и другие палестинские организации провели акции протеста в связи с "Днем катастрофы" (День накба). 16 мая Верховная наблюдательная комиссия израильских арабов проведет забастовку. В этот же день Лига арабских стран проведет экстренное заседание. ЮАР отозвала своего посла из Израиля в знак протеста. Япония и западноевропейские страны призвали решить конфликт мирно, путем диалога, вместе с тем отметив право Израиля на защиту своих границ. В связи с акциями протеста в секторе Газа США усилили меры безопасности в своих посольствах в Иордании, Израиле и Турции. В Палестине и Турции объявлен трехдневный траур.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал действия Израиля актом террора: "Израиль – террористическое государство". Он обвинил США в соучастии в событиях 14 мая. Экс-кандидат в президенты США от демократов, сенатор штата Вермонт Берни Сандерс осудил вооруженное подавление Израилем мирной акции.

Напомним, что в церемонии открытия посольства Израиля в Кудсе приняли участие 800 представителей 32 стран – Алжира, Анголы, Австрии, Камеруна, Конго, Демократической Республики Конго, Кот-д-И’вуара, Чехии, Эль-Сальвадора, Эфиопии, Грузии, Гватемалы, Гондураса, Венгрии, Кении, Македонии, Мьянмы, Нигерии, Панамы, Перу, Филиппин, Румынии, Руанды, Сербии, непризнанного Южного Судана, Таиланда, Украины, Вьетнама, Парагвая, Танзании и Замбии. Великобритания, Турция, Германия, Россия и другие страны отказались от участия в церемонии. Великобритания и Франция заявили, что не намерены переносить свои посольства из Тель-Авива в Кудс.

Уместно напомнить о том, что 21 декабря 2017 года Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля. ООН призвала США отказаться от идеи признания Кудса столицей Израиля. В резолюции подчеркивается, что любое решение о статусе города не имеет силы и должно быть отменено. Резолюция рекомендательного характера была поддержана 128 странами. Во время голосования 35 стран, включая Канаду и Мексику воздержались, 9 стран – США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того проголосовали против этой резолюции, 21 страна не приняла участие в голосовании. Президент США Дональд Трамп пригрозил сторонникам резолюции отказом в финансовой помощи. За принятие резолюции проголосовали 4 постоянных члена Совбеза ООН – Китай, Франция, Россия и Великобритания, а также американские союзники в мусульманских странах. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о непризнании итогов голосования и назвал ООН "домом лжецов".

Кровавое событие в секторе Газа еще раз подтвердило, что палестинский народ, идея его независимости вот уже 70 лет приносятся в жертву мировым силам и интересам региональных держав. Государства и международные организации, ныне высказывающие свой протест событиям в секторе Газа, почему-то промолчали в 1994 году, когда Конгресс США принял решение о переносе американского посольства в Кудс. После драки кулаками не машут. Акции протеста после известных событий – сотрясание воздуха, международная общественность осталась перед фактом. Ведь никто не применит санкции против США или Израиля. А потому заявления и выступления против этих стран – бесполезное усердие. Остается предполагать, что нынешние противники становления Палестины независимым государством и мешающие ей найти общий язык с Израилем встревают в вопрос в угоду своих интересов, поскольку события разворачиваются между двумя народами (по сути, родственной этнической группы). Стороннее вмешательство привносит новые интересы, и чем больше их, тем дольше затягивается конфликт, тем сложнее его развязка. Более остальных урегулированию конфликта препятствуют сильные мира сего. До сих пор им не удалось решить ни один конфликт. Наоборот, они продлили и усугубили эти проблемы.

По сути, самым большим препятствием и к освобождению оккупированных земель Азербайджана являются именно международные посредники, конкретно, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Поскольку на протяжении 70 лет, они, гладя палестинцев по головке, отобрали их исконные земли. Касательно Нагорного Карабаха, вот уже 24 года подписано соглашение о режиме прекращения огня. За это время Армения сделала многое, чтоб подтвердить свою оккупационную сущность. Сопредседатели же своим молчанием потворствуют агрессору. Принято множество резолюций об освобождении палестинских земель и признании Палестины независимым государством. К сожалению, эти документы так и остались на бумаге. Совбезом ООН приняты 4 резолюции, требующие незамедлительного освобождения Арменией оккупированных земель Азербайджана. Однако эти резолюции не принимают во внимание ни сопредседатели, ни страна-оккупант.

Таким образом, события в мире вновь подтвердили, что доверие к международным посредникам подорвано, и все меньше надежды на их справедливую позицию. А это позволяет предположить о возможно грядущем более опасном витке событий, поскольку нынче у всех стран есть оружие, ракеты, которые могут быть нацелены на тех, кто ежедневно мутит ситуацию в мире.