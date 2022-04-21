Президентские выборы во Франции: борьба за свободу вероисповедания или исламофобия Ле Пен

В преддверии второго тура президентских выборов Франции, война между действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном и кандидатом на данный титул Марин Ле Пен еще сильнее усилились, затронув одну из самых деликатных вопросов – религию.

В преддверии второго тура президентских выборов Франции, борьба между действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном и кандидатом на данный пост Марин Ле Пен еще более обострилась, затронув одну из самых деликатных тем – религию.

Как передает Report, вчера в эфире французского телевидения в ходе решающей дуэли между кандидатами на президентство, не раз обвиняемая в исламофобии Ле Пен превзошла саму себя, объявив о желании «запретить ношение хиджаба в общественных местах».

«Я выступаю за запрет на ношение хиджаба в общественных местах. Я предельно ясно говорю об этом, думаю, что хиджаб — это униформа, навязанная исламистами. У многих женщин, которые носят его, нет выбора, даже если они не осмеливаются сказать об этом: те, кто его не носит, рассказывают, как их оскорбляют, подвергают остракизму и обвиняют в том, что они нечистые. Такая ситуация в нашей стране невыносима. Нам нужно освободить этих женщин от исламистов, именно поэтому я считаю, что мы должны запретить ношение хиджаба на публике”, - сказала Ле Пен в ходе дебатов.

Такое заявление особенно удивительно, учитывая, что согласно статье BBC 2020 года, во Франции самый высокий показатель мусульманского населения среди всех европейских государств- более 5,7 миллионов мусульман, что делает около 8,8% населения страны.

Однако стоит отметить, что по результатам дебатов, не все избиратели восстали против такого заявления и сохранили «про-лепенскую» позицию: “Даже сейчас я не могу сказать, буду ли я голосовать за Макрона или за Ле Пен, но я думаю, что эти дебаты действительно выиграла Марин Ле Пен”, - сказал один из избирателей. При этом другой заявил ВВС: “Я ненавижу этого человека, и я абсолютно голосую против него [против Макрона]”.

Но не все мнения были против Макрона. “В конце концов она вызывает меньше доверия, чем он, и из-за геополитических условий мы должны учитывать Европу, я буду голосовать за Макрона”, — отметил другой опрашиваемый.

“Мы забываем, как нам повезло, что у нас такая прекрасная страна. Если победит одна из крайних партий, это вызовет еще больше ненависти, ненависть порождает еще больше ненависти”, - сказал один из избирателей.

Отметим, что сам Макрон весьма жестко осудил Ле Пен, заявив, что она подобными действиями идет против конституции Франции и спровоцирует гражданскую войну.

“Этот вопрос касается религии. Хиджаб или шарф — это религиозный знак. Я выступаю за закон 1905 года о светскости в нашей республике. Секуляризм — это не борьба с религией. Я не буду запрещать какой-либо религиозный знак в общественных местах, будь то шарф или кипа. Если вы пойдете по этому пути, вам придется запретить все религиозные знаки на публике”, - сказал он. Прервав его, она возразила: “Вы не читали мое предложение”, и получила очень суровый ответ Макрона: “Нет, но я прочитал конституцию Франции".

Впрочем, это не первое исламофобское выступление Ле Пен. В 2015 году уже был судебный процесс над лидером ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен из-за ее сравнения зрелища молящихся на улице мусульман с нацистской оккупацией Парижа. Тогда суд ее оправдал.

Возникает вопрос, насколько «толерантно и по-светски» для европейской, демократической и уважающей себя страны запрещать какой-либо прослойке населения иметь свою веру и выражать ее соответствующими атрибутами.

Безусловно, есть прослойка радикальных исламистов, вынуждающая женщин покрывать голову и вести себя определенным образом против их воли. Но многие женщины и сами выбирают данный путь. Так, не лучше ли ввести закон против насильственного принуждения на ношение хиджаба для защиты женщин от этого?