Преимущества решения об отмене перехода в Азербайджане на летнее время для любителей спорта - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Отмена решения о переходе на территории Азербайджана на летнее время создаст для любителей спорта ряд преимуществ.

Как сообщает Report, из-за сокращения разницы во времени с рядом западных стран представится возможность следить за важными спортивными соревнованиями в более ранние часы.

Это в первую очередь проявится во время предстоящих игр в европейских кубках по футболу.

Матчи Лиги чемпионов будут начинаться не в 23:45, а в 22:45, а встречи Лиги Европы - не в 00:05, а в 23:05.

За играми предстоящего 10 июня во Франции Чемпионата Европы также можно будет следить на час раньше, игры будут начинаться не в 00:00, а в 23:00.

Азербайджанским любителям спорта также представится возможность следить за выступлением наших спортсменов на Летних олимпийских играх в Рио-де-Жанейро 5-21 августа в ночное время. Однако, в любом случае, все соревнования будут начинаться для нас на один час раньше.

С сентября начнутся игры отборочного раунда группового этапа Чемпионата мира 2018 года.

Домашние игры сборной Азербайджана в группе С будут начинаться не в 21:00, а в 20:00, а встречи - не в 23:45, а в 22:45.

Отметим, что пока неизвестно, как скажется отмена решения о переходе на летнее время на предстоящем 17-19 июня в Баку Гран-при Европы, ожидаемых летом встречах еврокубка, Чемпионате мира по футболу U-17 в Баку 5-21 мая, Премьер-лиге Азербайджана.