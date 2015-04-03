​Почему Йемен попал в такое положение? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ "Вражда между религиозными направлениями в Йемене никогда не наблюдалась. В стране встречаются представители шафиитской ветви суннитского течения и зейдитского направления в шиизме. До сих пор между ними не произошло ни одного противостояния. Однако население Йемена очень религиозное".

Об этом Report сообщил в свое время работавший в Йемене педагог исторического факультета Бакинского государственного университета, доктор философии по истории Рафик бек Исмаил.

По его словам, существуют причины возникновения в Йемене базы, которая привела к нынешним событиям.

По мнению Рафик бека, в стране идет война между несколькими силами: "Сюда входят легитимные власти, "Аль-Каида" и хуситы. Шииты Йемена всегда придерживались зейдитского направления. Хуситы также являются представителями данного направления.

Наряду с этим, являвшийся главой лидеров хуситов Бахраддин Хусейн Мухаммед аль-Хуси жил в Тегеране, Наджафе, Ливане и, в некоторой степени, попал под влияние джафаризма. После его смерти руководить хуситами стал его сын Хусейн аль-Хусейн аль-Хуси. Он, как и его отец, получил в Иране религиозное образование и был очень грамотным. В то время ему удалось собрать вокруг себя молодежь. В 1993 году он создал организацию "Хизбут Хагг" и был избран в парламент. Уйдя из парламента, в 1997 году, Хусейн аль-Хусейн аль-Хуси начал заниматься политикой. В 2004 году его убили. Теперь движение возглавляет его брат Абдульмалик аль-Хуси".

По словам Рафик бека, политическая программа и цель хуситов неизвестна. В качестве причины их активизации указываются происходящие в регионе процессы и "арабская революция".

Он следующим образом разместил и перечислил факторы, способствующие происходящим в Йемене процессам:

1. Экономическая отсталость, нищета;

2. Безработица;

3. Многочисленность молодежи и не обеспечение их занятости;

5. Высокий уровень невежества;

6. Незначительное количество демократичных и обладающих светским мышлением людей;

7. Религиозность общества;

7. Слабость государственной власти по сравнению с племенным правительством;

8. Низкий уровень общественного и национального сознания.

Рафик бек отметил, что судьбу государства решает классический племенной совет: "Это для Йемена вполне естественно. Хотя в гимне страны говорится "Я - йеменец, спроси обо мне у гор", процесс государственного строительства в Йемене происходит слишком слабо. Здесь доминируют племенные интересы. Приведение на повестку племенных отношений также связано с этим. Должен отметить, что вражда между религиозными направлениями в этой стране никогда не наблюдалась. В настоящее время пользуются и этим".

Касаясь противоречивых политических интересов иностранных держав, Р.Исмаилов сказал, что с экономической точки зрения эта страна не нужна Ирану: "Йемен нужен Тегерану с идеологической точки зрения. Саудовская Аравия же не хочет, чтобы вдоль ее границ существовало государство, находящееся под властью хуситов. Что же касается "Аль-Каида", у организации постоянно происходят стычки с местными исламистами. Турция не желает подобного укрепления Ирана в регионе. На фоне сближения Ирана с США, Россия выступает против позиции Ирана касательно Йемена. Что же касается других арабских государств, они не только однозначно выступают против пребывания представителей данного направления у власти, но и поддерживают нынешнего президента Абдураббу Мансура Хади".

На вопрос Report о том, "Обладают ли йеменцы возможностью жить лучше?", он ответил: "Учитывая набожность йеменцев, они воспитаны в том духе, что нужно довольствоваться малым. Немалое влияние на это также оказали экономические возможности страны. Однако открытие за последние годы залежей нефти и газа также повлияло на социальные требования. Население страны в основном занималось сельским хозяйством, животноводством, выращиванием кофе и т.д. Несмотря на рост численности населения, производительность не выросла, что привело к обнищанию общества и другим проблемам. Хотя, в переводе с арабского слово "Йемен" означает "Счастливая страна", она в числе 10-15 беднейших государств", - подчеркнул Рафик бек.