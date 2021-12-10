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Первая встреча в рамках платформы "3+3” - Что принесет этот формат региону?

Первая встреча в рамках платформы "3+3” - Что принесет этот формат региону? Сегодня в Москве пройдет первая встреча формата “3+3”, в которой примут участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, заместитель министра иностранных дел Турции Садат
Аналитика
10 декабря 2021 г. 18:25
Первая встреча в рамках платформы 3+3” - Что принесет этот формат региону?

Сегодня в Москве пройдет первая встреча формата “3+3”, в которой примут участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов, заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, заместитель министра иностранных дел Турции Садат Онал, заместитель главы МИД Армении Ваге Геворкян и представитель МИД Ирана.

Грузинская сторона не будет присутствовать на этой встрече.

После завершения 44-дневной Отечественной войны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев выступили с инициативой создания платформы сотрудничества в формате "шестерки".

Что принесет этот формат региону и международному сотрудничеству?

Почти 30 лет Армения, ввиду своей оккупационной политики, оставалась в стороне от региональных процессов. Подрывная деятельность Армении не только несла угрозу региональной и международной безопасности, но и препятствовала сотрудничеству.
Россия, Азербайджан, Грузия и Турция, реализуя взаимовыгодные проекты, давно доказали преимущества сотрудничества.

После завершения 44-дневной войны всему миру открылась картина разрушительной, варварской деятельности Армении, которую она вела на протяжении почти 30 лет. Армянские оккупанты не оставили на захваченных территориях Азербайджане и камня на камне, нещадно эксплуатировали недра азербайджанской земли. Однако оккупация не принесла Армении ровным счетом ничего. А поражение во Второй карабахской войне не только развенчало армянские мифы, но и встряхнула власти и общественность страны, спустив, что называется с небес на землю. Иллюзии рассеялись, пришло осознание реальности. А реальность такова, что оккупационная, подрывная деятельность не приносит выгод, изолируя и разъединяя.

Участие Турции, Ирана и России, играющих важную роль на мировой политической арене, свидетельствует об очевидных выгодах формата “3+3”. Устойчивость нового формата сотрудничества вселяет уверенность в предотвращении возможных региональных конфликтов, создании стабильного мира в регионе.

Вовлеченность Анкары в эту региональную платформу в перспективе может поспособствовать и налаживанию отношений с Арменией, если, конечно, последняя перестанет выдвигать предусловия и надуманные обвинения. Запуск платформы "3+3" благотворно повлияет и на открытие Зангезурского коридора.

Все войны рано или поздно кончаются. Непримиримые враги садятся за стол переговоров в поисках компромиссов. В этом контексте примечательны отношения между Германией и Францией, ныне успешно сотрудничающих в формате Европейского союза.
Нагорно-карабахский конфликт разрешен, назрела необходимость создания атмосферы доверия в регионе Южного Кавказа, в частности между Азербайджаном и Арменией. А для этого необходимо, чтобы стороны работали в рамках одной платформы, встречались и вели обсуждения по мере необходимости. И сегодняшняя встреча может стать первым шагом на пути сотрудничества и взаимного доверия.

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Версия на английском языке First "3 + 3" format meeting - who will get what?
Версия на азербайджанском языке "3+3” formatının ilk toplantısı - kim nə qazanacaq? - ŞƏRH

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