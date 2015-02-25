Падение стоимости евро продолжится - ПРОГНОЗ

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Решение Центрального банка (ЦБА) Азербайджана о девальвации национальной валюты было ожидаемым шагом. Об этом заявил Report глава отдела валютных стратегий SaxoBank Джон Дж. Харди (John J. Hardy): "Центральный банк предварительно сделал заявление в связи с этим решением".

Дж.Харди отметил, что этот уровень девальвации хотя и оказался неожиданным для большинства населения, однако эта реформа не должна вызывать удивление: "Это решение является закономерным на фоне падения цен на нефть более чем на 50% и сокращения доходов вследствие этого процесса. Учитывая, что стоимость нефти превышает манатный аналог, в основных странах-партнерах Азербайджана по импортным операциям - России, Турции и европейских странах - наблюдается процесс ослабления национальных валют. Возможно, Центральный банк Азербайджана таким образом планирует сбалансировать импортные и экспортные цены. В таких странах, где ощущается прямая зависимость от добычи и экспорта нефти, нефть выступает в роли своеобразной эффективной валюты и аналогичное удешевление нефти обуславливает необходимость девальвации на таком уровне".

Комментируя прогноз курса пары доллар/евро до конца 2015 года, представитель SaxoBank отметил, что в течение предстоящих кварталов есть вероятность спада курса до уровня 1,05-1,07 USD/EUR: "До конца года ожидается курс на уровне 1,10 USD/EUR. Однако в случае прироста федеральных резервов США выше ожидаемого, риск ослабления курса также может вырасти. По-моему, до возврата курса на прежний уровень ожидается как минимум еще одна массовая валютная эмиссия. Несмотря на это, думаю, что трудные периоды евро остались позади".

"Для сохранения евро в качестве значимой валюты Европа должна развивать политические основы и сотрудничество между странами-участниками в целях повышения своего влияния", - заключил Дж.Харди.