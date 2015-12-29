Основные региональные события 2015 года - МНЕНИЕ

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Уходящий год был богат на события как в мире, так и, пожалуй, в регионе Южного Кавказа и Азербайджана. Report подготовил подборку наиболее важных событий в регионе в 2015 году.

Одним из самых знаменательных событий уходящего года в Азербайджане - думаю, что с этим согласятся не только азербайджанцы - стало проведение первых в истории Европейских игр.

На Играх, прошедших в Баку с 12 по 28 июня, разыгрывались 253 комплекта наград и принимали участие 5730 спортсменов из пятидесяти стран Европы,

состязавшихся в тридцати видах спорта, в одиннадцати из которых разыгрывались лицензии на летние Олимпийские игры 2016 года.

На Игры было аккредитовано 1248 представителей СМИ, вещались первые Европейские игры в более чем 50 странах мира.

К подготовке Европейских игр было привлечено около 20 тыс. волонтеров, абсолютное большинство которых составляла молодёжь, как операционных, так и участников церемоний открытия и закрытия.

Лучшего результата на Играх добилась сборная России, завоевав 164 медали, среди которых 79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых. Второе место досталось сборной Азербайджана, на счету которой 56 медалей, из которых 21 - золотая.

Однако наряду с успехами в области спорта, в этом году происходили и печальные события. 19 мая в Бинагадинском районе столицы произошел пожар, в результате которого в шестнадцатиэтажном здании погибли 15 человек, пятеро из которых - дети. Еще 63 человека получили различные степени ожогов и ранений, отравились ядовитым дымом.

Огонь был потушен в течение 4 часов. По словам генерального прокурора Азербайджана Закира Гаралова, пожар произошел из-за некачественных материалов, использовавшихся при облицовке здания. Здание выгорело практически полностью. Возгорание началось с фасада. Это первый столь масштабный пожар в здании, произошедший в Баку.

Все жильцы сгоревшего в Баку дома были эвакуированы из здания. По словам заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Этибара Мирзаева, для тушения пожара было привлечено 12 вертолетов.

Утром 20 мая на месте пожара побывал президент Азербайджана Ильхам Алиев. В этот же день на первом заседании Государственной комиссии в связи с пожаром И.Алиев заявил, что виновные лица будут наказаны со стороны государства.

21 мая глава Исполнительной власти Бинагадинского района, где случился пожар, Халаддин Искендеров заявил, что в районе стартовали работы по демонтажу опасной облицовки зданий, которое впоследствии было также полностью отремонтировано и сдано жильцам.

Еще одна трагедия произошла относительно недавно. 4 декабря в Каспийском море на платформе №10 месторождения "Гюнешли", принадлежащей SOCAR, по причине сильного шторма возник пожар. Сильным ветром сорвало опорную трубу, в результате чего был поврежден работающий под давлением 110 атмосфер газопровод и начался пожар. На платформе находились 63 нефтяника. Чтобы спастись от возможного

взрыва, 60 работников платформы разместили в двух спасательных шлюпках, которые были спущены до уровня 10 м от поверхности воды.

Однако одна из спасательных шлюпок в связи с сильным ветром и ударами волн сорвалась с крюка троса и упала в море вместе с нефтяниками.

За два дня - 4 и 5 декабря - удалось спасти 33 человека и извлечь из воды тело одного человека. 7 декабря в море были обнаружены тела ещё 6 человек. Поиски остальных пропавших ведутся кораблями компаний SOCAR, BP, а также судами и вертолетами МЧС и Госпогранслужбы.

Президент Азербайджан Ильхам Алиев объявил 6 декабря днем национального траура.

Текущий мировой кризис и снижение цен на нефть отразились и на национальных валютах всего региона Южного Кавказа, в том числе азербайджанском манате.

ЦБА 21 февраля провел девальвацию нацвалюты. В частности, манат по отношению к доллару упал на 33,5% - до 1,05 манат/1 доллар США против 0,7862 манат/1 доллар США на 20 февраля. 21 декабря ЦБА провел вторую девальвацию маната, в результате которой нацвалюта по отношению к доллару упала на 47,6% - до 1,55 маната/1 доллар США против 1,05 маната/1 доллар США на 20 декабря.

Тема Нагорного Карабаха в 2015 году, как и во все предыдущие годы, оставалась приоритетной во внешней политике. За этот год стороны не смогли добиться успеха. Более того, Баку неоднократно заявлял об отсутствии активности и несправедливости подхода сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

"Впервые в этом году миссия сопредседателей МГ ОБСЕ в ходе инспекции совместно с личным представителем действующего председателя

ОБСЕ была обстреляна на линии соприкосновения огня. Не сообщается, с чьей стороны обстреляли, но этот инцидент произошел", - заявил политолог Ильгар Велизаде.

По его словам, инцидент, произошедший несколько месяцев назад, является показательным фактом, свидетельствующим о том, что ситуация на линии фронта напряжена.

"Это напряжение стимулируется отсутствием практически любых подвижек в переговорном процессе, что должно заставить сопредседателей самым серьезным образом обратить внимание на ситуацию в зоне конфликта", - добавил он.

Эксперт отметил, что диаметральность подхода азербайджанской и армянской сторон сохраняется. "МГ ОБСЕ должна по ходу вырабатывать какие-либо предложения, которые должны были сблизить стороны конфликта, но такие предложения не были озвучены. Сейчас есть какой-то осторожный повод для оптимизма - это пакет предложений с российской стороны, о чем говорилось в конце ноября - начале декабря, в частности, на Совете министров иностранных дел ОБСЕ", - сказал политолог.

"Сами главы МИД редко встречались в этом году, что тоже обращает на себя внимание, что говорит о сложности переговорного процесса на данном этапе", - считает политолог.

Стоит еще особо упомянуть, что соседнюю Армению постигли политические потрясения.

9 июня 2015 года премьер-министр Армении Овик Абрамян заявил, что электроэнергия в Армении подорожает на 6,93 драма (на 16%). Заседание Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) по вопросу повышения тарифов на электроэнергию было назначено на 17 июня. В этот же день армянские студенты провели перед зданием КРОУ акцию протеста и призвали комиссию остановить заседание и заморозить тарифы на электроэнергию. По сообщению полиции, в этот день были задержаны 6 участников акции протеста против подорожания электроэнергии.

К 19 июня протесты охватили, помимо Еревана, города Гюмри и Ванадзор. Начиная с 20 июня акция приобрела характер сидячей забастовки. Утром 23 июня полиция разогнала протестующих в центре Еревана, применив против них водомёты. Вечером 23 июня протестная акция возобновилась. На Площади Свободы в Ереване собрались около 10 000 человек.

Вечером 27 июня президент Армении объявил о решении отложить повышение энерготарифов.

Еще одним немаловажным событием в жизни армян можно посчитать референдум об изменении Конституции в пользу парламентского правления, который состоялся 6 декабря.

13 декабря председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян заявил, что в пользу конституционных реформ проголосовали 825 521 человек, или 63,37%, против - 421 568 человек, или 32,36%. Таким образом, референдум признан состоявшимся, так как за него высказались более 50% участвовавших в голосовании.

"2015 год, как и прогнозировала большая часть экспертного сообщества, оказался более сложным для Армении, чем предыдущие годы. Фактически, мы не видим никаких изменений в тех негативных параметрах, которые наблюдаются в экономике, общественной и политической жизни, а также ситуации, связанной с карабахским конфликтом", - заявил научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ризван Гусейнов.

По его словам, во внутренней политике Армении растет недовольство не только среди народа, но и среди элиты, властных группировок, которые разделили между собой сферы влияния в бизнесе и политике Армении.

"Причина в том, что постепенно поддержка зарубежных диаспор ослабевает, ибо зарубежные диаспоры не чувствуют той отдачи и пользы от финансовых влияний, которые они делают в Армению", - сказал эксперт.

Он назвал референдум по переходу к парламентскому правлению "странным уродливым явлением". "Получилась такая смешная ситуация: народ добивался того, чтобы были какие-то демократические реформы, а под видом этих реформ Саргсян попытался удержать власть еще в течении нескольких лет. Получилось с точностью наоборот" - указал Р.Гусейнов.

Говоря о влиянии карабахского конфликта на внутреннюю ситуацию в Армении, политолог подчеркнул, что за прошедший год Азербайджан последовательно давил на Армению в политическом плане. "Азербайджан показывает, что не будет давать никакого спуска каким-то провокациям или поползновениям на линии фронта и очень жестко реагировать на любые попытки армянской стороны провоцировать перестрелки на линии фронта или делать какие-то вылазки", - сказал он, добавив, что именно в 2015 году властная элита и общество поняли, что есть большая угроза остаться один на один с Азербайджаном.

"Я думаю, что 2016 год станет годом серьезного переосмысления в обществе, и особенно в интеллигенции того, куда идет Армения. В вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта предстоит очень тяжелый год, и, фактически, будет показано влияние конфликта на внутриполитическую ситуацию в Армении, где будет нарастать нестабильность", - резюмировал эксперт.