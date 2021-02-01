ОПТИМИЗМ ИЛИ ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ – на чем основаны прогнозы роста мирового ВВП?

Пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом для мировой экономики

После откровенно тяжелого 2020-го года, который нанес самый сокрушительный удар по экономике, на 2021–ый возлагалось слишком много надежд. Однако январь уже позади, и, несмотря на то, что вакцина против коронавируса уже имеется практически во всех странах мира, пандемические запреты все еще в силе, а местами даже ужесточены.

Следовательно, кризис в мировой экономике продолжается. Эксперты уже вовсю сравнивают его с Великой депрессией 1930-х, хотя уже сейчас ясно, что его последствия окажутся куда более серьезными и будут ощущаться не один год.

Но, что интересно, международные финансовые институты также продолжают настаивать на том, что в этом году мировой ВВП обязательно вырастет, причем не менее 4%.

Прогнозы в цифрах

Пандемия COVID-19 стала серьезным вызовом для мировой экономики. Спад глобального ВВП в 2020 году составил 4,3%, согласно докладу ООН об экономической ситуации в мире и перспективах развития. Правительства, стараясь смягчить удар, выделяли финансирование, центробанки печатали деньги. Но спада, как бы странно это не звучало, удалось избежать только Китаю - страна, с которой началось главное бедствие последних десятилетий, смогла быстро остановить распространение вируса и уже летом вернуться к привычной жизни…

Вместе с тем, по оценкам Организации Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР), мировой ВВП увеличится примерно на 4,2% в 2021 году и на 3,75% в 2022 году. И произойдет это благодаря существенному экономическому подъему в Китае, однако динамика ВВП крупных экономик мира будет серьезно различаться. Так, в 2021 году ВВП США вырастет на 3,2%, ВВП еврозоны – на 3,6%, а ВВП Китая – на 8%.

Международный валютный фонд (МВФ) в своем последнем докладе даже улучшил по сравнению с октябрьскими оценками прогноз по росту мирового ВВП в текущем году на 0,3 процентных пункта - до целых 5,5%. В 2022 году же МВФ ожидает роста на 4,2%.

Правда, в докладе Валютного фонда четко указывается, что ставка делается на второе полугодие и «дополнительные меры поддержки в нескольких крупных экономиках и ожидания укрепления экономической активности позднее в этом году в связи с вакцинацией». Также Фонд оптимистичнее настроен относительно темпов развития в странах с развитой экономикой (4,3%), в частности, в США – на 5,1%, еврозоны - на 3,6%. Темпы роста ВВП стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году ожидаются на уровне 6,3%, причем МВФ уверен, что здесь выбьется в лидеры Индия (на 11,5%), а уж потом Китай (8,1%).

Еще один МФИ-гигант, с мнением которого считаются все страны, - Всемирный банк (ВБ) – также уверен, что мировая экономика в этом году обязательно «восстанет из пепла». Прогнозы у ВБ немного скромнее – рост на 4%, и это при условии, что начавшееся применение вакцин от COVID-19 будет продолжаться в широких масштабах. Если нет, то ВБ не исключает, что рост мировой экономики в 2021 году может быть ограничен 1,6%. "Чтобы поддержать восстановление экономики, властям также необходимо создать условия для осуществления цикла инвестиционной деятельности, направленного на обеспечение устойчивого роста экономики, в меньшей степени зависимого от государственных заимствований", — указывает банк.

Ведущие рейтинговые агентства, естественно, также имеют свою точку зрения относительно перспектив на этот год, и они очень даже неплохие: по мнению агентства S&P, ВВП стран мира вырастет на 5,9%, Fitch Ratings же считает чуть скромнее - 5,3%.

… и ждать

Что ж, предсказания на этот год сплошь позитивные, а пандемия все еще продолжается. При этом общеизвестно, что все указанные выше международные организации в крайне редких случаях промахиваются с прогнозами. Значит, опираются на что-то более реальное, чем просто надежды на то, что вакцины спасут мир от COVID-19.

Есть ряд ключевых моментов, на которые опираются экономисты в своих рассуждениях. Прежде всего, ставка делается на Китай – его экономика будет продолжать расти, тем более что со сменой власти в США есть большие шансы на то, что торговая война с США прекратится. Так, новая американская администрация намерена рассмотреть целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных предыдущим президентом США Дональдом Трампом. В итоге это окажет влияние и на объемы мировой торговли и мирового спроса.

По прогнозам экспертов МВФ, объемы мировой торговли увеличатся на 8,1% в нынешнем году и на 6,3% в 2022 году. Всемирная торговая организация же ожидает, что в 2021 году объем мировой торговли вырастет на 7,2% по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, продолжат свое действие финансовые стимулы, крупнейшие экономики, возможно, сократят объём бюджетного дефицита, достигшего пика в 2020 году; в США и ЕС могут быть выработаны и новые стимулы. Это кажется всё более вероятным, учитывая более долгое и сложное развитие пандемии в сравнении с ожиданиями 2020 года.

Кстати, в этой связи в еврозоне ожидается восстановление во втором полугодии 2021 года — благодаря вакцинации и поддержке за счет антикризисного фонда это будет рост в стиле «ревущих двадцатых», когда Европа преодолевала последствия эпидемии испанского гриппа, пишет Financial Times по итогам опроса аналитиков. ЕЦБ ожидает прироста ВВП на 3,9%, опрошенные FT эксперты — на 4,3%, но «шрамы» коронавирусного кризиса будут заживать долго: экономика вернется к допандемическим показателям не раньше середины 2022 года или даже в 2023 году.

Еще одним фактором роста станет разработка новых технологий – именно пандемия спровоцировала необходимость в разработке и внедрении цифровых технологий нового поколения. Скажем, в Китае одним из приоритетных направлений антикризисных мер является развитие сетей 5G, причём ассигнования на цифровую инфраструктуру достигнут 0,6 триллиона долларов США.

И, наконец, как бы парадоксально ни звучало, росту глобального ВВП будет способствовать непосредственно сам коронавирус. По оценкам аналитиков RAND Corporation, создание новых эффективных вакцин против COVID-19 сулит мировой экономике дивиденды в размере 3,4 триллиона долларов США, что составляет более 4% глобального ВВП за год. В то же время издержки так называемого «вакцинного национализма» оцениваются более чем в 1 триллион долларов США в год. Размеры «чистой прибыли», как говорится, налицо…

Словом, мировая экономика и так в последние годы переживала не лучшие свои времена, но, похоже, пандемия резко усугубив ситуацию с одной стороны, с другой – будет способствовать росту глобального ВВП. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло…

Эксперт Гулу Нуриев