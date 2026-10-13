Азербайджано-турецкое братство основывается на взаимном уважении и равноправном союзничестве. Эти отношения не дают ни одному политическому представителю права разговаривать с Азербайджаном языком указаний. Напротив, высокий статус обязывает к особой ответственности в высказываниях о союзном государстве.

Формулировка о необходимости "отказаться от этой ошибки", использованная в публикациях главного советника президента Турции Октая Сарала и представительницы Партии справедливости и развития Лейлы Шахин Усты, прежде всего вызывает вопрос: кто уполномочил их выносить вердикты о внутренней политике Азербайджана?

Интересоваться событиями в братской стране, запрашивать информацию и высказывать мнение вполне естественно. Однако требовать от целого государства изменить свой подход, не представив фактического и правового обоснования претензий, - позиция, плохо совместимая с политической ответственностью. Особенно когда речь идёт об Азербайджане, отношения с которым подняты до уровня союзничества.

Проблема заключается не только в резкости выражений. Гораздо существеннее сам подход: оценивать решения Азербайджана с позиции внешнего арбитра и ожидать, что Баку последует чужим указаниям. В равноправном партнёрстве для подобного тона нет оснований.

Принципы, принятые в Шуше, нельзя забывать в социальных сетях

Один из наиболее точных ответов на эту полемику содержится в Шушинской декларации, подписанной Азербайджаном и Турцией. Документ закрепляет независимость, суверенитет и невмешательство во внутренние дела государств в качестве принципов союзнических отношений.

Следовательно, уважение к суверенным решениям Азербайджана - не вопрос личных симпатий. Это требование самой модели отношений, согласованной двумя государствами.

От турецких политических представителей закономерно ожидается соблюдение этих принципов. Взаимное уважение, закреплённое на межгосударственном уровне, должно оставаться ориентиром и для публичных высказываний должностных лиц.

В формуле "Один народ - два государства" слова "два государства" имеют самостоятельное значение. Азербайджан - независимая страна, обладающая собственной государственной волей, конституционным устройством и национальными интересами. Братство укрепляет эту независимость и не предоставляет кому-либо права претендовать на политическую опеку над Баку.

Должность не заменяет доказательств

В публикации Октая Сарала в адрес Азербайджана звучат жёсткие оценки, а происходящее представляется как "идеологическое навязывание". Однако правового обоснования такого вывода в представленном тексте нет. В публикации Лейлы Шахин Усты эмоциональная реакция на видеокадры также становится основанием для призыва к Азербайджану "отказаться от ошибки".

Высокая должность не превращает утверждение в установленный факт. Она лишь повышает ответственность за его обоснованность.

Люди, столь категорично высказывающиеся об Азербайджане, должны объяснить, какие нормативные документы они изучили, на какие официальные сведения опираются и чем подтверждают свои выводы. Без этого политический статус не восполняет недостаток фактов.

Эмоционального воздействия публикации в социальной сети недостаточно для вынесения суждений о политике целой страны. От представителя союзного государства тем более ожидается понимание этой разницы.

Государственное устройство Азербайджана не определяется извне

Конституция Азербайджана закрепляет светский характер государства, отделение религии от государства и светский характер государственной системы образования. Свобода совести также относится к конституционным гарантиям. Оценивать правовое устройство страны необходимо с учётом всей совокупности этих принципов.

Представлять светскую государственность как неприятие религиозных ценностей - значит подменять понятия. Правовое регулирование государственной системы образования нельзя автоматически отождествлять с отношением к вере граждан.

Приверженность Азербайджана своим национальным и духовным ценностям не зависит от оценок зарубежных политиков. Страна обладает собственной традицией государственности и правовой системой. Политическая практика другого государства не может считаться обязательным образцом для Азербайджана.

Общая история и общие ценности не предполагают идентичности всех внутренних решений. Зрелость союзнических отношений проявляется в том числе в уважении к самостоятельному выбору друг друга.

Обвинения должны выдерживать проверку фактами

В заявлении Партии "Ени Азербайджан" отдельно выражен протест против искажения азербайджано-израильских отношений. Партия считает недопустимым превращение внешней политики страны и религиозной тематики в инструменты обвинений против Азербайджана.

Тем, кто ставит под сомнение отношение Баку к Палестине, ссылаясь на сотрудничество с Израилем, необходимо учитывать конкретные решения азербайджанского государства. Среди них - утверждение президентским указом протокола о финансовой помощи посольству Палестины в Азербайджане. Это документально подтверждённое государственное решение.

Наличие отношений с одним государством не означает отсутствия поддержки прав другого народа. Оценка азербайджанской внешней политики через подобное искусственное противопоставление искажает её содержание.

Азербайджан самостоятельно определяет, с кем и в каких сферах сотрудничать, исходя из национальных интересов. Это его суверенное право. Политический деятель, считающий такое право естественным для собственной страны, не может обоснованно отказывать в нём Азербайджану.

Беречь братство - значит отвечать за свои слова

Высказывания Октая Сарала и Лейлы Шахин Усты не следует отождествлять с позицией всей Турции. Азербайджано-турецкие отношения имеют гораздо большее историческое и политическое значение, чем риторика отдельных лиц в социальных сетях. Именно поэтому ответственность этих лиц за свои слова особенно высока.

Политик, понимающий ценность братских отношений, обязан учитывать последствия заявлений в адрес союзной страны. Выносить необоснованные суждения об Азербайджане и рассчитывать, что они останутся без ответа, - ошибочный политический расчёт.

Позиция Баку ясна: взаимное уважение предполагает взаимную ответственность. Уважение к суверенным решениям Азербайджана столь же естественно и необходимо, как уважение к суверенным решениям Турции.

С Баку следует говорить на языке равноправного партнёрства. Верность принципу "Один народ - два государства" начинается именно с признания этого равенства.