Нефтяные цены изменили удельный вес производственных отраслей в ВВП

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Начавшийся в 2000-х годах рост нефтяных цен на глобальном рынке ускорил развитие промышленного сектора Азербайджана. Как сообщает Report, в первые 11 месяцев 2016 года удельный вес промышленного сектора в ВВП откатился к уровню 2002 года. Удельный вес промышленности в ВВП менялся параллельно динамике нефтяных цен на мировом рынке. В графике ниже показан удельный вес в ВВП таких основных секторов экономики, как промышленность, торговля, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь, а также чистых налогов, начиная с 2000 года.

Как видно из графика, доля промышленности в ВВП в 2008 году, то есть в период стремительного роста нефтяных цен, составила 60%. Резкое кратковременное снижение нефтяных цен после банкротства американского банка Lehman Brothers привело к тому, что доля промышленности в ВВП упала ниже 50%. В последующие несколько лет промышленный сектор продолжил расти, однако с 2012 года вновь отмечается спад и уже в январе-ноябре 2016 года удельный вес сектора в ВВП составил всего лишь 37%.

Сокращение удельного веса промышленности в ВВП за последние 6 лет сбалансировалось увеличением доли строительного сектора. В действительности, строительный сектор и раньше стремительно развивался, однако это не бросалось в глаза из-за более высокой добавленной стоимости, создаваемой в промышленной отрасли. Как видно из графика, за последние 2 года доля строительного сектора в ВВП начала сокращаться. Так, к концу 2014 года этот показатель был равен 12,5%, а уже в ноябре 2016 года он снизился до 10,3%.

Доля торговли в ВВП за последние 6 лет выросла с 6,3% до 10,7%. Отмечается малый объем доли сельского хозяйства в ВВП. Так, за 11 месяцев 2016 года эта цифра составила 5,4%, по итогам 2015 года – 6,2%. Напомним, что до 2004 года удельный вес сельскохозяйственного сектора в ВВП был выше 10%.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что в случае сохранения нефтяных цен на текущем уровне, удельный вес указанных секторов экономики в ВВП не изменится. Промышленный сектор может достичь 40%, торговый сектор –10%, строительство –10%, сельскохозяйственный сектор вырастет до 7-8%, транспорт и связь – 7%, чистые налоги – 10%. Так, развитие торговли и строительства непосредственно зависит от добавленной стоимости, создаваемой в промышленности. Заявления Центробанка о внедрении жесткой монетарной программы приведут к замедлению торгового и строительного секторов.