НЕ ТА, ТАК ЭТА: Альтернативный Суэцкому каналу маршрут проходит через Азербайджан

Транскаспийский коридор также откроет возможности для торговли по маршрутам Север−Юг

Транспортные маршруты, как основа инфраструктуры торговли, как известно, оказывают существенное влияние на конкурентоспособность тех или иных отраслей как внутри страны, так и в ее роли в экономике региона и даже мира. Как известно, ускоренное развитие транспортной инфраструктуры, совершенствование транспортно-логистических систем может оказывать значительное влияние на экономический рост и, в конечном счете, на благосостояние населения. И наоборот – проблемы с транзитными маршрутами оборачиваются серьезным ущербом для экономик.

Суэцкий коллапс

В том, насколько этот ущерб может быть серьезным, мир еще раз убедился на фоне громадной и глобальной транспортной «пробки», возникшей из-за контейнеровоза Ever Given, который сел на мель в Суэцком канале. Если Египет уже озвучил цифру в 1 млрд долларов США, то судоходная компания Lloyd’s List подсчитала, что блокировка канала обходилась мировой торговле в 400 млн долларов США в час. Ведь Суэцкий канал, соединяющий Средиземное море с Красным морем, — важный торговый маршрут для судов, перевозящих нефть, газ, одежду, электронику и технику, через него проходит 12% всей мировой морской торговли.

Словом, с учетом убытков для компаний-перевозчиков и непосредственно владельцев грузов, общий ущерб будет исчисляться миллиардами.

Владельцы Суэцкого канала выход из ситуации видят в его расширении, однако, с учетом масштабности и дороговизны проекта, сомнительно, что идею удастся осуществить в краткие сроки. С древних времен любые работы по расширению и углублению Суэцкого канала были эпохальным событием, на которое тратили колоссальные материальные и людские ресурсы. В своем нынешнем виде канал работает с 1869 года, имеет 24 метра в глубину и ширину до 350 метров. Понятно, что 400-метровый контейнеровоз Ever Given застрял там, стоило ему немного отклониться от курса. Задумка сторонников модернизации канала состоит в том, чтобы расширить его с перспективой полноценного двухстороннего движения судов. Однако это огромные вложения, так как проводить такие работы без остановки прохождения судов по каналу чрезвычайно сложно. Найдет ли такие средства Египет, национализировавший Суэцкий канал, - вопрос риторический.

Исходя из этого, эксперты больше склонны думать, что пережитый недавно инцидент заставит транзитные компании изучить альтернативные маршруты с тем, чтобы минимизировать возможные риски в будущем. «Ежегодно между Европой и Азией перемещается товаров на сумму более 1,5 триллиона долларов США, то есть существует очевидная необходимость в диверсификации торговых маршрутов», - отмечают зарубежные эксперты.

Ставка на Транскаспийский маршрут

Откровенно говоря, найти альтернативу исторически устоявшемуся маршруту не так-то легко – он объективно является самым коротким и выгодным на протяжении долгих-долгих лет. Однако, как говорится, нет ничего невозможного. Сегодня в мире усердно продвигаются новые транспортные линии, в которые вовлечены множество стран, в том числе и наша. Более того, выгодное географическое расположение Азербайджана, дружественные отношения практически со всеми соседями, стабильная внутренняя политическая и экономическая обстановка и масштабные работы по расширению и модернизации транспортной инфраструктуры уверенно превращают республику в крупный транзитный хаб мирового значения.

В частности, можно смело делать ставку на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), ключевыми участниками которого являются национальные транспортные компании Казахстана и Азербайджана при активном партнерстве Грузии, Турции и Украины. По маршруту осуществляется перевалка грузов между Китаем и рынками Турции и Европы, в том числе посредством нескольких контейнерных поездов NomadEkspress. Также в процесс вовлечены морские порты Актау, Курык и Алят, между которыми осуществляется перевалка нефтепродуктов, зерна и других грузов.

Напомним, что в декабре прошлого года транзитом через Азербайджан началась отправка контейнерных поездов по маршруту ТМТМ из Турции в Китай (город Сиань). И за короткое время этот маршрут стал пользоваться высоким спросом среди грузоотправителей, так как он отвечает требованиям скорости и стоимости доставки грузов в сравнении с альтернативными маршрутами.

Поезда успевают прибыть в пункт назначения всего за 16 дней, и согласно договоренностям, будут курсировать регулярно два раза в месяц. Эти соглашения исправно соблюдались, даже несмотря на рост цен с начала 2021 года на контейнерные перевозки в Китае. Пандемия и связанные с ней трудности в торговых отношениях, резкий рост экспорта китайских товаров в направлении США, Европы, России и других стран на фоне сокращения доставки грузов в обратном направлении, подорожание услуг судов-контейнеровозов – все эти факторы повлияли на то, что стоимость морского фрахта контейнеров возросла с 1,5-3 тыс. до 5-10 тыс. долларов США за контейнер.

Однако, все равно в сложившихся условиях, эксперты уверены в выгодности ТМТМ. По мнению эксперта, базирующегося в Вашингтоне Каспийского политического центра Эфган Нифти Джереми Коэна, помимо диверсификации глобальных схем судоходства, Транскаспийский наземный маршрут мог бы предоставить возможность выбора между высокой стоимостью авиаперевозок и низкой скоростью морских перевозок, считает он. Более того, сухопутные перевозки осуществляются быстрее, чем морские, и дешевле, чем воздушные, а также более экологичны.

«Помимо рынков самого Каспийского региона, которые может обеспечить сухопутная торговля по маршруту Восток−Запад, Транскаспийский коридор также откроет возможности для торговли по маршрутам Север−Юг», - отметил эксперт.

Перспективы для Азербайджана

Основные преимущества для ключевых участников проекта «Север-Юг» перед другими маршрутами и, прежде всего, перед традиционным морским маршрутом через Суэцкий канал же заключаются в сокращении времени перевозок (на 10 дней по отдельным корреспонденциям), а также в повышении экономической эффективности Транскаспийского мультимодального маршрута за счет сокращения операций по перевалке грузов. Более того, по мнению российского эксперта Александра Максимова, транспортный коридор Север-Юг позволяет соединить Индию, Пакистан, Иран, Азербайджан, Россию и страны Северной Европы, путем развития инфраструктуры, что, несомненно, создает новые пространства и возможности для развития, снижает транспортные издержки, упрощает гуманитарные контакты.

Предполагаемая длина коридора Север-Юг составляет 7,2 тысячи километров, а объём грузоперевозок в перспективе может доходить до 30 миллионов тонн ежегодно. Проект транспортировки грузов Север-Юг имеет три основных маршрута перевозок: транскаспийский, восточный и западный. Здесь Транскаспийский маршрут предусматривает поставки грузов с использованием российских портов Астрахань, Оля, Махачкала и портов Ирана морским путем, пересекая Каспийское море. Азербайджан участвует в западном компоненте маршрута «Север-Юг», который предполагает прямое железнодорожное сообщение через пограничные переходы России и Азербайджана с дальнейшим выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход Астара (Азербайджан) — Астара (Иран). Многие эксперты логистики замечают, что именно этот компонент является наиболее выгодным во всем маршруте, поэтому его востребованность также будет расти в перспективе.

Возвращаясь к ТМТМ, напомним, что для полноценной реализации потенциала этого маршрута и улучшения производственных и экономических показателей участников рабочей группой принято решение приступить к разработке стратегии развития маршрута до 2025 года. Такая договоренность достигнута недавно в Стамбуле в рамках первого в текущем году выездного заседания рабочей группы «Международная ассоциация «Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут». На обсуждениях подчеркнута важность эффективного использования потенциала ТМТМ, отмечены широкие возможности для повышения эффективности перевозок и работ по взаимной координации.

Отметим, что Азербайджан планирует в целом серьезно нарастить объем грузоперевозок через свою территорию в ближайшие годы. Уже до конца 2021-го дочернее предприятие ЗАО "Азербайджанские железные дороги" - ООО ADY Container и его партнеры планируют обеспечить отправку около 50 контейнерных блок-поездов в направлении Китая.

И при слаженном партнерстве с другими участниками транспортных маршрутов, в особенности ТМТМ, взять новые цели будет не так сложно. Тем более, что Азербайджан на примере четкого выполнения условий по поставам энергоресурсов в Европу доказал, что может на высоком уровне составлять конкуренцию и альтернативу традиционным маршрутам.

Эксперт Гулу Нуриев