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НЕ НАВРЕДИ: SOCAR предлагает перерабатывать вредные отходы в химвещества

НЕ НАВРЕДИ: SOCAR предлагает перерабатывать вредные отходы в химвещества Ученые бьют тревогу: повышение средней температуры воздуха на Земле даже на 1,5 градуса несет в себе не только риски для здоровья человека
Аналитика
31 мая 2021 г. 15:17
НЕ НАВРЕДИ: SOCAR предлагает перерабатывать вредные отходы в химвещества

Сокращение вредных выбросов в атмосферу, предотвращение глобального потепления на планете – пожалуй, самые актуальные заголовки новостных лент последних лет. Ученые бьют тревогу: повышение средней температуры воздуха на Земле даже на 1,5 градуса несет в себе не только риски для здоровья человека, но и существенно влияет на глобальную продовольственную безопасность, водоснабжение и в целом на экономический рост.

В 2015 году было подписано известное Парижское соглашение, которое ставит перед странами цели по сокращению негативных влияний на экологию, провоцирующих климатические изменения. Азербайджан, как известно, к этому соглашению присоединился в 2016 году, заявив, таким образом, о намерениях по сокращению выбросов парниковых газов. В этой связи особо активную деятельность развернула компания SOCAR, взяв на себя обязательства по применению передовых мер по охране окружающей среды и эффективному использованию природных ресурсов. Причем, компания реализует проекты в этом направлении не только у нас в стране, но и в других государствах, где владеет бизнесом.

Химические вещества из … СО2

На днях компания SOCAR Turkey объявила о том, что ее Центр исследований и разработок Ar-Ge получил финансирование в рамках грантовой программы Европейской комиссии "Горизонт 2020" для проекта NEFERTITI. Проект предусматривает производство этанола/изопропанола из углекислого газа с использованием технологий солнечной энергии. Экологическая цель и важность идеи налицо – если суметь поставить на промышленные рельсы возможность превращения углекислого газа и воды в химические вещества, то можно не только существенно снизить количество вредных выбросов в атмосферу, но и превратить это зло в пользу. При этом компании удалось стать одной из 10 участников консорциума с крупнейшими компаниями из ведущих мировых экономик, получившего финансовую поддержку в рамках этой программы. Бюджет проекта составляет 389 тыс. евро, и грант полностью обеспечит расходы по нему. «Мы поставили перед собой цель расширить наш опыт использования возобновляемых источников энергии с помощью проектов, в которых углекислый газ и вода могут превращаться в химические вещества», - отметил директор "SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş." Билал Гулиев.

Надо сказать, сегодня большинство экспертов настаивает на том, что переработка СО2 должна стать главной индустрией будущего. В мире ведется немало исследований по изысканию эффективных способов утилизации и переработки СО2, есть вполне удачные стартапы, превратившиеся в итоге в налаженные производства.

Два года назад же ученые семи научных организаций, включая Оксфорд и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе (UCLA) представили сразу десять вариантов использования сжиженного СО2 — главного парникового газа. Его можно превращать в топливо, химикаты, пластик или строительные материалы. По их расчетам, каждый из возможных вариантов может уловить около 0,5 гигатонны (1 Гигатонна – 1 млрд метрических тонн) СО2, который в противном случае попадет в атмосферу. В самом оптимистичном сценарии человечество сможет уловить и переработать ежегодно коло 10 гигатонн СО2 — для этого стоимость процесса должна быть на уровне $100 за тонну.

О том, насколько это важно с точки зрения борьбы с глобальным потеплением, говорить не приходится. Просто приведем статистику: с момента начала промышленной революции человечество выбросило в атмосферу около 2000 гигатонн углекислого газа.

Поэтому не удивительно, что проект, предложенный "SOCAR Turkey Ar-Ge", привлек внимание европейского научного сообщества и удостоился грантовой поддержки. Полученные результаты в рамках исследований по проекту, несомненно, будут важны не только в рамках региона, но и в мировом масштабе, с учетом глобальности проблемы.

Безотходный пластик

Надо сказать, Центр "SOCAR Turkey Ar-Ge" был создан в 2019 году именно с целью производства экологически чистой продукции и развития цифровых технологий, Центр располагает 6-ю лабораториями в области реологии, катализаторов, характеристик полимеров, окружающей среды и биотехнологии, химического анализа и хроматографии. В лабораториях ведут исследование высококвалифицированные специалисты и ученые. В Центре исследований и разработок также есть офисы с пилотной производственной площадью в 400 квадратных метров, который позволит использовать системы приготовления, полимеризации и тестирования катализаторов. И вышеназванный проект далеко не первый успех компании в этом направлении – вспомнить хотя бы совместный проект с Ближневосточным техническим университетом (ODTÜ) по вторичной химической переработке пластиковых отходов.

В рамках проекта "SOCAR Ar-Ge" и ODTÜ проводят исследования в направлении повторного и устойчивого производства пластикового сырья, превращая отходы в первичные компоненты. Это помощь в решении еще одной глобальной экологической проблемы для человечества – наверное, многие видели различные сюжеты о засорении морей и океанов пластиковыми отходами, которые не разлагаются порой до 700 (!) лет.

Насколько это актуально для Турции? Приведем всего лишь один факт: согласно отчету Всемирного фонда дикой природы (WWF) за 2019 год, именно Турция несет ответственность за пятую часть всего выброса пластика в Средиземное море. Турция стала крупным мировым импортером пластиковых отходов, так как США, Германия, Великобритания и Япония начали экспортировать больше в страну, после запрета Китая. Вместе с тем, показатели по переработке страны остаются весьма слабыми, несмотря на политику нулевых отходов, начатую первой леди Турции, Эмине Эрдоган, в 2017 году.

Инновационные решения

Кстати, именно в рамках этой инициативы Министерство окружающей среды и градостроительства этой страны компаниям и структурам, выполняющим все требования, выдает сроком на 5 лет «сертификат нулевых отходов». После получениz данного сертификата можно подать заявку на получение серебряного, золотого и платинового сертификата нулевых отходов в течение следующих 12 месяцев.

И знаменательно, что буквально в начале мая этого года этот пятилетний сертификат получили сразу три дочерних предприятия SOCAR Turkey – Petkim, Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) STAR и SOCAR Türkiyе Akaryakıt Depolama A.Ş. По словам руководителя отдела переработки и нефтехимии SOCAR Turkey Анара Мамедова, для получения данного сертификата были обновлены системы управления отходами и машины для сбора отходов на всех производственных площадках компании. «Мы улучшили участки временного хранения отходов. В течение года мы проводили тренинги и просветительские мероприятия для всех наших сотрудников. В результате проделанной работы мы до 32% увеличили объем переработки на производственных предприятиях, функционирующих в составе подразделения переработки и нефтехимии SOCAR Turkey», - добавил А.Мамедов.

Более того, обрабатывающие и нефтехимические предприятия SOCAR Turkey планируют в следующем году подать заявку на получение сертификата нулевых отходов из серебра, золота или платины.

Что касается Центра Ar-Ge, то, конечно же, SOCAR Turkey намерена расширять его деятельность, увеличивая инвестиции в него. Ведь разработки и проекты центра сегодня – не только «дань моде» на экологические решения, но жизненная необходимость для всей планеты. И в конце концов, именно от этих инновационных решений зависит устойчивый рост компании и успешность и долговечность ее бизнеса. Настало время превращать вред в пользу.

Эксперт Гулу Нуриев

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Версия на английском языке SOCAR proposes to recycle hazardous waste into chemicals

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