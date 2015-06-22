Синдром "что потом?" зарубежной антиазербайджанской сети, управляемой из единого центра - АНАЛИЗ

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Международная сеть против Олимпийских игр (CON) была учреждена в 2012 году (https://counterolympicsnetwork.wordpress.com/about/). Название немного озадачивающее, на самом же деле представители CON не против Олимпийских игр. Их целью являются транснациональные корпорации, спонсирующие эти игры.

Основатели CON, в отличие от других не скрывая своих намерений, открыто заявляют, что их цель заключается в том, чтобы компании, которые они представляют, вошли в число спонсоров Олимпийских игр (http://vse-o-sochi.ru/olympic-games-2014/423-aktiv...: "Спонсирующие Олимпийские игры крупные компании с одной стороны рекламируются, с другой – получают двойную прибыль от продаж своих продуктов на играх. Однако так как спонсорство Олимпийских игр традиционно возлагается на группу транснациональных корпораций, другие не могут втиснуться в их ряды и в конечном счете лишаются возможности большого заработка".

Благодаря размещенным на интернет-сайтах сообщениям становится ясно, что сеть CON создали конкуренты традиционно спонсирующих Олимпийские игры компаний, и их цель - получить новые экономические возможности, заняв место в числе спонсоров.

Международная сеть против Олимпийских игр (CON) попыталась активизироваться в 2012 году в Лондоне и во время Зимних олимпийских игр 2014 года в Сочи. Из-за того, что занимаемая ею позиция была встречена как несерьезная, она сошла со сцены. Не удалось даже сманеврировать, сменив тему. Например, накануне Сочинской олимпиады была проведена попытка провести в России кампанию против геноцида черкесов. Но эта кампания не смогла завоевать популярность. Сыграть на правах человека не удалось. Следствие неудачи, возникший упадок духа не позволил спланировать какую-либо акцию накануне Европейских игр "Баку-2015". Однако как бы забиты в угол они не оказались, избежать внимания со стороны Ребекки Винсент не удалось.

Эта женщина, назначенная по указке США накануне "Баку-2015" координатором антиазербайджанской кампании, к которой были привлечены 3 коалиции, 12 НПО, примерно столько же СМИ, не смогла добиться какого-либо успеха, после чего, чтобы не задохнуться совсем, она стала "хвататься за соломинку". Для выхода из тупиковой ситуации Ребекка Винсент 20 июня обратила внимание на CON. Адресованный с ее страницы в Twitter CON вопрос "В Баку игры близятся к завершению, что вы думаете?" можно рассматривать как показатель ситуации, в которой оказалась эта дама. Попытавшись состряпать обращение против Баку от коалиции "Спорт и Права человека", являвшейся координатором выступления на церемонии открытия I Европейских игр Леди Гага, но не добившись желаемого, Винсент обратила свой взор на забившиеся в угол организации наподобие CON, что говорит не столько об отсутствии в ее действиях логической последовательности, сколько напоминает попытку выйти из синдрома неудачника. Правда, выслушав умные советы, она впоследствии стерла со своей страницы это обращение, но это не меняет сути дела. Порученная Ребекке Винсент миссия, несмотря на потраченные для ее реализации миллионы и медиа-ресурсы, потерпела полное фиаско. Попытка перевести Евроигры в плоскость геополитического противостояния, политизировать и бойкотировать их, не удалась. Ни одна из спортивных команд не отказалась от приезда в Азербайджан. Ни одна страна не обратилась в МОК с политическим заявлением, не отказалась от участия в соревнованиях, не дала согласия на участие в политических играх. Антиазербайджанская кампания, организованная с привлечением всех ресурсов США и Европы, потерпела крах. Не удалось даже обеспечить неприкосновенность членов "5 колонны", поддержавших эту кампанию, у которых не получится избежать юридической ответственности. В течение недели I Европейские игры завершатся – успехом Азербайджана и поражением антиазербайджанских сил.

Уже закончились аргументы и у управляемой из единого центра антиазербайджанской сети. Сколько можно пытаться обратить внимание и держать на повестке одну и ту же тему. Ведь и у международных медиа есть свои ценности, кодексы, информационная политика, критерии подхода и подача информации. Они тоже не могут на протяжении нескольких дней расходовать свой авторитет на пустые и бессмысленные темы, представлять необъективные и неактуальные вопросы в качестве главной новости и даже "ради интересов могущественных центров" наносить такой сильный удар по своему имиджу. Рядовой читатель также видит, что этот подход носит характер кампании, и уже устав от ежедневно повторяющихся тем, думает о том, стоит ли иметь дело с этими СМИ. И поэтому есть основания говорить о том, что такие влиятельные медиа-органы как Associated Press больше не будут заниматься поисками "пустых мест" на стадионах, ВВС не даст ложную информацию о специально организованных приключениях "джабраилского Боно", журнал The Guardian же не будет публиковать статьи журналистов в искаженном виде.

Растерянность Ребекки Винсент чувствуется и в деятельности находящихся под ее влиянием антинациональных СМИ. Не нашедшее темы для критики Meydan TV стало выдумывать несуществующие проблемы. Дефицит тем за прошедшую неделю телевидение попыталось компенсировать в конце недели "убив, а затем воскресив попавшую в Баку под автобус австрийскую спортсменку Ванессу Шахинович". Затем нашло на интернет-странице Европейского банка реконструкции и развития и разместило на своей странице относящуюся к 2010 году ложную диаграмму, от которой несет нафталином, чем попыталось доказать, что якобы Азербайджан, как минимум, такое же нетолерантное государство как и Армения.

Еще один представитель группы – газета "Азадлыг" повела себе более "искренне". В статье под заголовком "Какие проблемы оставят после себя Европейские игры?" (http://www.azadliq.info/xeberler/358-xeber/68922-a... ) этап I Европейских игр уже считается прошедшим, строятся планы деятельности на очередном этапе, определяются тезисы для создания проблем. В статье признается, что проведение подобных грандиозных мероприятий "создает волнения… даже в развитых странах". Авторы этих строк, желающие показать будущее страны в тисках проблем, независимо от самих себя, признали успех Азербайджана: да, провести подобные грандиозные мероприятия тяжело даже для больших государств. Но Азербайджан смог преодолеть все трудности и обескуражить своих противников. I Европейские игры завершились без проблем, их недоброжелатели же сейчас страдают от синдрома "Что потом?".