Сложные отношения России и Запада затрудняют процесс определения статуса Каспия - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "В последнее время ситуация с правовым определением статуса Каспийского моря усложняется изменением взаимоотношений России с Западом, растущим интересом к Каспийскому региону со стороны Китая, возрастанием угроз с ближневосточного и афганского направлений". Об этом заявил Report эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии Александр Князев, комментируя перспективы урегулирования вопроса о правовом статусе Каспия.

Эксперт подчеркнул, что в нынешнем состоянии международных отношений, как в их глобальном формате, так и на региональном уровне, пока не видит оптимистических перспектив.

По словам политолога, для принятия соглашения, отвечающего интересам всех каспийских стран, необходимо принципиальное изменение широкого ряда позиций и в рамках "каспийской пятерки", и с точки зрения учета внешних интересов.

Александр Князев отметил, что принятие соглашения о правовом статусе Каспия тормозится различиями в понимании того, как можно использовать каспийский водоем в общих интересах. "Для России и Ирана важно доминирование в этом регионе, в первую очередь, в интересах безопасности. Для Азербайджана и Туркменистана превалирует экономический интерес, связанный с добычей энергоресурсов. Срединную позицию занимает Казахстан. И на все это накладывается интерес внешних сил, прежде всего США, этот интерес тоже не является однонаправленным", - сказал А.Князев, назвав Каспий чрезвычайно сложным узлом конфликта интересов.

В свою очередь заведующий отделом по изучению Центральной Азии и Каспийского региона Службы геополитики и региональных исследований Библиотеки первого президента Казахстана Данияр Косназаров отмечает возросший интерес к Каспийскому региону, который основан как на экономической выгоде, так и геополитических моментах в условиях конфронтации Запада и России.

По его словам, Каспийское море сегодня существенным образом "кормит" все пять прикаспийских стран, и никто из них на фоне низких цен на нефть не отказывается от сократившихся доходов, получаемых за счет Каспия.

"Именно геополитика и сохранение и наращивание присутствия на энергетических рынках, в первую очередь в Европе, может выступать в качестве весомого барьера для решения вопроса. Саммит в Астрахани, в любом случае, прошел довольно положительно и был заложен фундамент для саммита в Астане. Некоторые политики уже успели высказать оптимизм по поводу встречи в Казахстане. И конечно же, положительные результаты на основе консенсуса смогут показать, что между прикаспийскими государствами нет особых принципиальных разногласий, что довольно важно в свете геополитических условий в мире", - резюмировал завотделом.