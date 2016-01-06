​Каковы условия стабильности на Ближнем Востоке? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В 2016 году на Ближнем Востоке по-прежнему возможны волнения. Кроме того, ситуация может еще более обостриться и мы можем стать свидетелями новых противостояний. Видимо, обострение отношений между Саудовской Аравией и Ираном не будет первым и последним противостоянием в этом году.

Началом волнений на Ближнем Востоке считается противостояние между Израилем и Палестиной. Даже Багдади, возглавляющий причастный к терактам в Сирии и Ираке ИГИЛ, в своем последнем заявлении использовал следующую фразу "мы не забыли Израиль".

Становится ясно, что достижение мира на Ближнем Востоке будет оставаться проблемой до тех пор, пока Израиль не предоставит Палестине независимость и между этими двумя государствами и народами не воцарится мир.

Начиная со Второй мировой войны и до 90-х годов прошлого столетия на международной арене не было такого понятия, как "исламский радикализм". Правда, некоторые события все же происходили. К примеру, палестинцы угнали самолет или же во время Мюнхенской олимпиады 1972 года были убиты израильские спортсмены. Однако, эти убийства не совершались под "лозунгами исламистов". Даже вмешательство СССР в 1979 году в происходящие в Афганистане процессы и поддержка группой арабских государств афганских моджахедов также не было связано с радикализмом. Поддержка, оказанная Соединенными Штатами афганским моджахедам, была связана с геополитическими факторами. Даже считающийся самым главным террористом мира бен Ладен не думал о систематизации исламского радикализма при организации борьбы против советских военнослужащих в Афганистане.

Несмотря на это, палестинская тема не покидала новых, схожих с бен Ладеном террористов. Планируя в 1998 году теракты перед посольствами США

в Кении и Танзании, лидер "Аль-Каиды" не забывал о поддержке, оказываемой Вашингтоном Израилю. Запланированные на 2001 год теракты также были составной частью данной "политики".

До указанных терактов Вашингтон рассматривал свой план касательно Ближнего Востока отдельно от исламского фактора. Мышление некоторых американских политиков и экспертов было на уровне "Саудовская Аравия наша союзница, а Иран - враг". Хотя при иранском шахе Тегеран считался одним из самых верных союзников Вашингтона в регионе. А сейчас ситуация дошла до того, что Вашингтон превратился в союзника суннитов, а Россия - блока шиитов (Иран, центральная власть Ирака, "Хезболла"). Другими словами, во вражде между течениями на Ближнем Востоке страны Запада и Россия постепенно превратились в союзников. В этой сложной ситуации необходимо выполнение двух важных условий, способных предотвратить напряженность в регионе и вражду между течениями:

Первое условие таково, что война в Сирии должна завершиться или же как минимум должен начаться диалог между различными силами.

В этой стране не идет лишь гражданская война или же борьба с терроризмом. В Сирии пересекаются интересы крупных держав, вдобавок, отсюда во все направления распространяется вражда между течениями. С одной стороны "блок суннитов" требует ухода режима Асада с власти, с другой стороны "блок шиитов" отмечает о важности диалога с Асадом в процессе прекращения противостояния. Таким образом, добиться стабильности и ослабления противостояния между течениями в регионе не удастся, пока не завершится война в Сирии.

Второе условие связано с приобретением Палестиной независимости. Мусульманские страны Ближнего Востока считают завоевание Израилем палестинских территорий большой несправедливостью. Большинство присоединившихся к террористам лиц руководствуются именно оккупацией палестинских территорий и несправедливостью, с которой столкнулись палестинцы.

Таким образом, спокойствие в евразийском регионе не воцарится до тех пор, пока не будут выполнены эти два условия. Что же касается западных экспертов, они считают, что евразийский регион превратился в центр мира и будущее человечества определяется именно здесь.

Эльхан Шахиноглу, специально для Report.