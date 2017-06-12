Каким будет новый парк на "Советской"? - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ На территории, известной как "Советская", после завершения сноса, наряду со строительством автомобильных дорог, планируются работы по озеленению и благоустройству на большой площади, то есть создание парка.

Так, в целом, проводимая работа охватывает территорию площадью 26 гектаров. Здесь на 23 гектарах предусмотрены работы по озеленению и благоустройству, а на 3 гектарах - работы по строительству автомобильных дорог.

Цель в соответствии с градостроительными документами по развитию столицы, подготовленными еще в прошлом веке, расширив улицу Физули, создать новый проспект соединяющийся с проспектом Нариманова и создать новые полосы озеленения вдоль этого проспекта.

Report изучил ситуацию с ходом работ по созданию парка на "Советской".

Джахангир Годжаев

Долгие годы заведующий отделом Международных связей и информации Государственного комитета градостроительства и архитектуры, а в настоящее время работающий инженером в Научно-Исследовательском Институте архитектуры и строительства Азербайджана Джахангир Годжаев заявил Report, что на территории, где предусматривается парк будет много зеленых насаждений: "Есть проект планировки, предусматривающий создание в центральной части города парков на площади 1 150 гектаров. В плане предусмотрено, что на этих территориях будет много зеленых насаждений. Естественно, для отдыха населения будут и скамьи".

Специалист отметил, что территория парка большая и было бы лучше, чтобы там были небольшие кафе и рестораны: "То есть для людей должно быть место, где они могли бы выпить чашку чая".

Д.Годжаев также отметил, что у него есть свое предложение по наименованию парка: "Озвучивают разные наименования. А я предлагаю назвать этот парк как Аллею Гейдара Алиева".

Эльчин Аскеров

Молодой архитектор Эльчин Аскеров заявил Report о важности посадки густых лесных насаждений в новом парке. По его словам, как и в парке "Зимний Бульвар", в случае существования подземных парковок не удастся посадить высокие деревья на этой территории: "Для того, чтобы создать видимость зеленых насаждений сверху, можно высадить большое количество зеленых кустов, но в этом случае это не будет парк отдыха лесного типа. Потому что над подземной парковкой нельзя сажать высокие деревья".

Другой вопрос, затронутый архитектором, связан с рельефом прокладываемых дорог. Э.Аскеров отметил, что прокладываемые в настоящее время дороги не совпадают с фото и видео планом, представленным общественности: "Согласно плану дорога, идущая от Дворца Гейдара Алиева, должна была проходить рядом с Академическим национальным драматическим театром прямо, но в настоящий момент мы наблюдаем проведение этой дороги в форме изгиба".

Как сообщили Report в Исполнительной власти Ясамальского района, согласно распоряжению президента Ильхама Алиева о проведении благоустроительных работ и улучшении дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети Тезепир на территории Ясамальского района, ведутся работы по расширению дорог, строительству и благоустройству: "В настоящее время на территории ведутся демонтажные работы. Работы состоят из нескольких этапов, то есть процесс продолжается поэтапно. Процесс демонтажа на территории ведется исполнительной властью Ясамальского района. Вопросом прокладки дороги занимается открытое акционерное общество "Азеравтойол". Демонтаж должен завершиться полностью, чтобы началась закладка парка. Пока работы по закладке парка не начаты, дороги будут расширены и проложена новая дорога. По этой причине ничего точного про парк сказать не можем".

В исполнительной власти отметили, что демонтаж для парка должен вестись более расширенно: "Пока не можем дать точной информации о парке".

По информации ОАО "Азеравтойол", проект прокладки новых дорог, проведение работ по озеленению и благоустройству на территории "Советской" состоит из двух этапов: "Первый этап проекта включает реконструкцию на 5 улицах общей протяженностью более 7 километров, а второй этап – создание на территории озеленений, парков, зон отдыха, социальной инфраструктуры. Старт реализации проекта был дан 5 августа 2016 года. Проводимая работа была выполнена с высоким качеством, в соответствии с технологической последовательностью, а также в максимально короткие сроки. Ширина реконструированной в рамках проекта улицы Балабабы Меджидова протяженностью 440 метров доведена до 15 метров. Здесь также создана современная дорожная инфраструктура".

В настоящее время завершаются работы на всей территории, где реализуется проект реконструкции дорожной инфраструктуры вокруг площади Физули и комплекса мечети Тезепир. На новых дорогах будут сооружены современные системы освещения, автобусные остановки, построены подземные и наземные парковки, а также пешеходные переходы".

В ответ на запрос Report в "Азеравтойол" ответили, что парковка для автомобилей будет находиться перед комплексом мечети Тезепир. Парковка рассчитана на 400 автомобилей. Перед мечетью будет разбит парк. По присоединенным к парку улицам Физули и Марзааги А. будет проложен наземный переход шириной в парк: "Данный переход будет выглядеть как продолжение парка".

В связи с кривизной дороги отметили, что такова траектория дороги по проекту. Было отмечено, что дорога в действительности не кривая, имеется лишь уклон: "На ландшафте, который будет заложен на данной территории, будут созданы полосы растительности, искусственные возвышенности, особый ландшафт. В соответствии с этим, спроектирована и дорога".