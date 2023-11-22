Как в Азербайджане реализуются незарегистрированные гранты с Запада?

В предыдущей статье мы отмечали, что провокационные институты США сформировали в Азербайджане "компактные и оперативные группы", такие как "Радикальные феминистки", Abzas Media, Toplum TV, Институт демократических инициатив. Хотя они выглядят как автономн

В предыдущей статье мы отмечали, что провокационные институты США сформировали в Азербайджане "компактные и оперативные группы", такие как "Радикальные феминистки", Abzas Media, Toplum TV, Институт демократических инициатив. Хотя они выглядят как автономные сети, в конечном итоге они объединяются вокруг одного и того же центра. Они действуют под диктатом "грантовых сетей", направляемых из США. Мы также отметили, что таких локальных сетей очень много, они представлены во всех сферах. Оказывая поддержку друг другу, они оказывают воздействие на общественное мнение. Организации, упомянутые в статье, выбраны и использованы лишь в качестве примера (https://report.az/analitika/abs-texribat-texnologiyalarini-yenileyir-yigcam-cevik-desteler-formalasdirilir/ ).

Событие, произошедшее 21 ноября, предоставило дополнительные аргументы, подтверждающие наши выводы. Так, директор новостного сайта Abzas Media Ульви Гасанлы был задержан сотрудниками Управления полиции города Баку. В его офисе при участии адвоката Зибейды Садыговой был проведен обыск, в ходе которого были изъяты и задокументированы средства в размере 40 000 евро, источник которых неизвестен. Официальное заявление правоохранительных органов по этому поводу пока не оглашено, так как проводится проверка фактов.

Но отсутствие официального сообщения не оставило членов "грантовой сети", которые сразу же распространили заявления. Они заявили, что Abzas Media якобы является "независимым СМИ", а директор Ульви Гасанли был арестован за то, что "написал правду". Организация "Репортеры без границ" (Париж) и "Комитет по защите прав журналистов" (Нью-Йорк, США) оперативно распространили заявления, в которых расценили инцидент как "давление на независимые медиа".

Данный процесс выявил ряд нюансов, которые необходимо дополнительно рассмотреть. Анализируя эти нюансы, можно прояснить ряд вопросов, ответы на которые пока неизвестны.

Промежуток времени между публикацией первой новости в азербайджанских СМИ о задержании Ульви Гасанли и распространением заявления "Репортеров без границ" занял всего 31 минуту. Создается впечатление, что "Репортеры без границ" заранее знали что произойдет и подготовили статью. В этом вопросе есть еще один момент: заявление "Репортеров без границ" было переведено на азербайджанский язык и распространено всего через 26 минут после публикации основного материала. Получается, что и некоторые СМИ знали, что "Репортеры без границ" сделают заявление? Разве это не удивительно, что весь процесс предоставления предварительной информации о задержании Ульви Гасанли, доведение этой информации до сведения мониторинговых центров, перевод и отправка "Репортерам без границ", подготовка заявления и его распространение в СМИ с переводом на азербайджанский язык занял всего один час? Опыт показывает, что такие процессы обычно занимают один день, минимум несколько часов. Есть даже примеры, когда это длится неделями, месяцами или годами. Например, 11 ноября 2020 года в Ереване произошло нападение на редакцию "Радио Свобода". С этого события прошло 3 года и 12 дней, но до сих пор упомянутая новость не размещена на сайте "Репортеров без границ". Или в октябре 2020 года сотруднику канала TF-1 поступили угрозы со стороны армянской общины в Париже. Прошло 3 года и 2 месяца, но новость об этом событии до сих пор не попала на ленту "Репортеров без границ". Фактически, распространение заявления по поводу инцидента с Abzas Media в очень краткие сроки беспрецедентно. Все это невозможно сделать даже физически. Такая оперативность требует необычайного внимания. Так в чем же причина столь пристального внимания? Мы даже не говорим, о том, что эти события происходили ​​в Баку днем, тогда как в Нью-Йорке в это же время ночь. Получается, что организации в Америке не спят ночами, и наблюдают за событиями в Азербайджане? Хотя эти вопросы кажутся сложными, ответ очень прост. Столь оперативное решение всех вопросов стало возможным лишь потому, что все его этапы проходили в одном пространстве и одной редакции.

Первую информацию об аресте Ульви Гасанли распространили информационное агентство "Turan" и азербайджанская редакция радио "Голос Америки". Сотрудники этих двух редакций практически объединены в один коллектив. Кроме того, редактор информационного агентства "Туран" Шахин Гаджиев одновременно является представителем организации "Репортеры без границ" в Азербайджане. Таким образом, подготовленная им информация может распространяться одновременно через "Репортеры без границ", ИА "Туран" и "Голос Америки". Напряженность в отношениях с "Репортерами без границ" в течение многих лет также проистекает из этого источника.

Проблема в том, что, хотя Шахин Гаджиев уже много лет является представителем "Репортеров без границ", на сайте организации об этом нет никакой информации. Точная причина этого известна только ему, но можно предположить, что он боится давления, с которым ему придется столкнуться.

Возникает вопрос, на каком основании они называют Abzas Media профессиональной медиа-организацией? Какой аргумент выступает в поддержку тезиса о том, что задержание Ульви Гасанлы расценивается как элемент давления на независимые СМИ? У этого "медийного" учреждения нет даже реквизитов. Согласно закону "О медиа", каждое СМИ обязано разместить на своей странице информацию о своем учредителе, коллективе, ответственном лице и т.д. На сайте Abzas media нет такой информации. Там даже нет даже информации о том, что Ульви Гасанли является генеральным директором. В категории "О нас" на сайте имеется всего два предложения. Там написано, что сайт создан в 2016 году.

В результате этого в информации о задержании Гасанлы возникает путаница. Некоторые СМИ представляют его как "директора", а другие как "главного редактора".

Если Abzas Media является легальным, профессиональным медиа-учреждением, оно должно разместить данную информацию на своем сайте. Если этой информации нет, значит либо это не СМИ, либо оно действует незаконно. Отсюда возникают другие вопросы. Почему "Репортеры без границ", "Голос Америки" и другие организации называют Abzas Media "профессиональной медиаорганизацией", не учитывая эти сомнительные моменты?

Возникает много вопросов, но ответ на них прост. Это работа единой сети, перед которой поставлена такая задача. Эти сети обязаны защищать друг друга, даже если они не правы. Они должны незамедлительно обработать всю информацию против Азербайджана и довести ее до сведения международной общественности. Если нет негативного факта, его надо выдумать. Так, как в середине 2000-х годов возглавляемая Эмином Гусейновым организация Института свободы и безопасности репортеров включила арестованного водителя съемочной группы иранского канала "Səhər", осуществлявшего в Азербайджане провокационную деятельность, в список преследуемых журналистов, представив эту информацию директору Международной федерации журналистов Айдан Уайт, находившейся в то время с визитом в Азербайджане. Причиной было то, что перед Институтом свободы и безопасности репортеров и другими такими организациями была поставлена задача, чтобы в списке журналистов, находящихся в заключении в Азербайджане, было не менее 10 имен. Чтобы раздуть этот список, они включили в него всех, независимо от сферы деятельности, и отправили его в международные правозащитные организации. Эта политика продолжается и по сей день. Основная задача заключается в том, чтобы Азербайджан всегда отображался внизу международных рейтинговых таблиц. Таковы политика США и их прокси-сил. Таким образом, они держат определенные страны под постоянным давлением.

Для поддержания этого механизма в рабочем состоянии "локальным сетям" выделяются огромные средства, исчисляемые миллионами долларов. "Радикальные феминистки", Abzas Media, Toplum TV, "Институт демократических инициатив", местный офис "Репортеров без границ" и другие подобные локальные группы взращиваются в особой сети. Подведем итог этому направлению, обратив внимание еще на один нюанс: редакция Toplum TV, как и Бакинский офис "Репортеров без границ", вчера посвятили все свои программы Ульви Гасанли. Что дает им тема Ульви Гасанли в финансовом отношении? Они, вероятно, скажут "ничего". Так откуда же формируются доходы этой редакции? За счет чего финансируется содержание трехэтажного офиса, необходимой техники, фонд оплаты труда? Естественно, за счет грантов.

Выполнение заказов OCCRP, USAID, Фонда Сороса приносит им "гранты на большие суммы". Доходы от других источников - продаж, рекламы, объявлений им не интересны.

Один из интересных нюансов появляется именно в этот момент. С 2014 года Азербайджан ужесточил "закон о грантах". Он ввел механизмы ограничения реализации в стране иностранных грантов, которые не соответствуют национальным интересам. Но как американские учреждения в этих условиях продвигают свои грантовые проекты?

Новые нюансы в грантовом трафике: "Грузинский путь" теряет актуальность

С 2014 года незарегистрированные гранты передаются в Азербайджан через Грузию. Поскольку в Азербайджане сложно зарегистрировать гранты сомнительного назначения, особые привилегии были предоставлены НПО и СМИ, исполняющим иностранные заказы в Азербайджане. Они регистрируют свои гранты в Грузии и получают там деньги, затем привозят их в Азербайджан и тратят на политические заказы. Именно по такой схеме произошел инцидент с активисткой ПНФА, покойной Гезель Байрамлы и журналистом Афганом Мухтарлы.

Но теперь становится ясно, что версия "Грузинского пути" была специально излишне раздута, чтобы увести внимание от других направлений, по которым отдельные "донорские организации" выделяли политически мотивированные гранты. Последние наблюдения показывают, что незарегистрированные гранты реализуются не только через Грузию, но и другими методами, для чего и подготовлены довольно сложные варианты.

Так, иногда иностранные гранты реализуются путем присоединения к проектам, реализуемым на гранты правительства Азербайджана. Отдельные НПО реализуют проекты по иностранным грантам, оформив их как внутреннее финансирование. Например, в 2022 году при финансовой поддержке Агентства НПО был реализован проект "Права молодых женщин и барьеры для участия в общественной жизни". Из новостей мы видим, что одноименный проект был реализован в 2022 году также при финансовой поддержке USAID. Самое интересное, что этот проект, финансируемый обеими донорскими организациями, реализовывался одной и той же НПО.

На самом деле, практика софинансирования грантов существует во всем мире. Но в этом случае исполнитель должен сделать заметки в информации, распространяемой НПО, уточнить ситуацию. Мы не собираемся ставить под сомнение НПО, которая является исполнителем упомянутого проекта. Но, по крайней мере, необходимо изучить причины, по которым оно выполняет один и тот же проект от имени двух разных доноров и не сообщает об идентичности.

Одним из удивительных моментов является то, что в этом процессе особую активность проявляют организации, которые являются членами Платформы продвижения Открытого правительства (ППОП). НПО, которая реализовало проект под названием "Права молодых женщин и барьеры для участия в общественной жизни", о котором мы упоминали выше, также является членом Платформы. Эта платформа была сформирована в Азербайджане для уменьшения ущерба от незаконных грантов, поступающих из-за рубежа. В рамках платформы были созданы условия и для НПО, некогда находившихся в активе партий ПНФА и Мусават. Когда после ужесточения грантового законодательства в Азербайджане в 2014 году все национальные НПО были ограничены в доступе к иностранным грантам, членам ППОП был дан зеленый свет. В тот период около 80% иностранных грантов, зарегистрированных в Министерстве юстиции, относились именно к членам Платформы. Большинство этих проектов также финансировались USAID.

Название "Платформы по диалогу правительства и гражданского общества по продвижению открытого правительства" было выбрано в соответствии с международными тенденциями. "Открытое правительство", "Открытое общество" и другие названия/платформы являются международными трендами. Они являются лучшей площадкой для привлечения иностранных проектов. Неслучайно в эту платформу, которая объединяют около 17 национальных НПО, вовлечены бывшие представители ПНФА - Хафиз Гасанов (Общественное объединение "Центр права и развития"), Мирали Гусейнов (председатель Общественного объединения "Обучение демократии") и другие. Имидж этих людей, как сторонников ПНФА, позволяет им легко получать грантовые проекты от иностранных доноров. Эти грантовые проекты также легко зарегистрировать в Министерстве юстиции. Потому что правительство дало зеленый свет Платформе продвижения открытого правительства.

После стольких заверений неудивительно, что имя представителя платформы было использовано в проектах с двумя грантами, что, похоже, стало инструментом для махинаций USAID. Судя по всему, правительство уже должно пересмотреть свою политику.

Практика показывает, что аналогичные методы используют организации, получающие проекты не только от USAID, но и от Совета Европы, Европейского союза. Представляя в официальном объявлении проект под разными названиями, они устраняют беспокойство по поводу проектов, реализация которых может вызвать недовольство. Они отвлекают внимание госорганов, контролирующих реализацию зарубежных грантовых проектов. Таким образом, они реализуют свои проекты на нежелательные темы под разными названиями, и могут даже обеспечить участие официальных лиц в этих мероприятиях. Приглашенные лица часто не могут отличить, частью какого проекта являются мероприятия, в которых они участвуют.

USAID, ЕС, CE используют и другие методы реализации грантовых проектов в соответствии со своими намерениями. Например, раньше они подписывали официальные контракты с НПО и экспертами, участвующими в реализации их проектов, и в целях подотчетности платежи обязательно осуществлялись через банковский счет. Но в последнее время эти условия изменились. Теперь они осуществляют выплаты "местным НПО и СМИ" наличными, чтобы избежать контроля. Кроме того, они подписывают "договор на оказание услуг", а не официальный контракт на предоставление гранта.

Махинации, которые ранее использовали "Фонд Сороса", NED и подобные донорские организации, теперь косвенно повторяют посольство США, офис USAID, бакинские офисы Совета Европы и ЕС. Дело в том, что, в отличие от таких доноров, как "Фонд Сороса" и NED, ограничить поступление выделяемых этими институтами грантов в страну невозможно. Потому что, в отличие от частных донорских фондов, деятельность посольств, USAID, ЕС, CE в странах регулируется межгосударственными соглашениями.

Бакинское представительство Европейского союза в 2022 году приступило к реализации нового проекта на тему "Укрепление устойчивости в борьбе с дезинформацией". Стало известно, что предполагаемая сумма проекта для Азербайджана составляет около 2,5 млн евро. На какие цели была потрачена сумма, какими организациями был выполнен проект до сих пор остается тайной. Сообщения из посторонних источников показывают, что данный проект был реализован совместно с "командой Fact Check", то есть сетью Акифа Гурбанова. Все средства были переданы исполнителю проекта на основе служебных договоров.

В 2022 году появилась информация о том, что Бакинский офис Совета Европы приступает к реализации в Азербайджане нового проекта, охватывающего 2023-2025 годы. На проект под названием "Медиа профессионализм и свобода информации в Азербайджане" предусмотрен бюджет в размере около 4,5 млн евро. За прошедший год в рамках этого проекта было проведено два символических мероприятия. Нет информации о том, куда были потрачены оставшиеся средства, какие мероприятия проводились и с кем велось сотрудничество. Но при этом мы видим активизацию НПО и СМИ, которые ранее сотрудничали с СЕ ...Следовательно, проект исполняется.

Здесь следует отметить еще один факт. Одним из элементов проекта под названием "Профессионализм медиа и свобода информации в Азербайджане", реализуемого СЕ, является "Насилие на гендерной основе", а другим – "изучение законодательства в сфере медиа". В деятельности Бакинского офиса СЕ был реализован ряд таких проектов, как "Гендерное равенство", "Домашнее насилие", "Продвижение Стамбульской конвенции". Это направление даже развивают как ветку проекта "Медиа профессионализм". Но нигде не раскрывают, в партнерстве с какими НПО реализуются эти проекты. Из отчетов центрального аппарата СЕ видно, что в Азербайджане "в реализации проекта были задействованы 8 НПО в сфере гендерного равенства". Но какие НПО? Почему вся информация скрыта? На самом деле это не сложный вопрос. У каждой из организаторов акции "Радикальных феминисток" в Баку есть отдельная НПО. Работа ведется в партнерстве с ними. Уже один этот факт позволяет предположить, что часть "радикальных феминисток" связана с бакинским офисом Совета Европы.

В такой форме также реализуются проекты посольства США и офиса USAID. Нет информации о том, с кем сотрудничают и какие проводятся мероприятия. Лишь в начале и конце проекта дается символическое объявление.

Внимательный читатель может подумать, что статья основана главным образом на данных USAID и других фондов США, а в качестве отдельных примеров иногда упоминается Совет Европы и Европейский Союз. Здесь нет ничего удивительного. США иногда используют другие государства и международные организации для реализации своих намерений. Например, хотя Abzas Media управляется организациями США, его финансирование осуществляется из другого направления - из Норвегии. С какой целью оно передается из Норвегии и как оно передается?

Об этом мы расскажем в нашей следующей статье...