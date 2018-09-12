Иран на пороге кризиса - правительство может быть отправлено в отставку - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Участие в противостояниях в Ираке и Сирии, в том числе вовлеченность в региональные конфликты ухудшили ситуацию в Иране.

Особенно пострадала экономика страны. Внутриполитические силы ищут виновных в сложившейся ситуации. Председатель парламентской фракции "Умид" Мохаммедрза Ариф извинился перед народом за деятельность Администрации президента Хасана Рухани: "Мы приносим извинения перед народом в связи с проблемами, возникшими в результате нежелания или неумения властей провести реформистские мероприятия", - отметил он.

Напомним, что в 2001-2005 гг. M.Aриф занимал пост первого вице-президента Ирана при считавшимся реформистом президенте Мухаммеде Хатеми. Он поддержал на президентских выборах в 2013 и 2017 гг. кандидатуру Хасана Рухани.

Как известно, в последнее время экономика Ирана переживает серьезные проблемы. За четыре месяца иранский риал подешевел на 300%, что вызвало серьезные недовольства среди населения. Консерваторы винят в проблемах Х.Рухани и возглавляемое им правительство. По мнению экспертов, критика президента со стороны реформистов в лице М.Арифа говорит о резких противоречиях внутри правительства. Это можно расценивать и как отступление реформистов под натиском консерваторов.

Последние преподнесли реформистам своеобразный подарочек. Несколькими днями ранее 5 религиозных деятелей Религиозно-идеологического центра в Гуме были задержаны за плакаты, порочащие президента Ирана. Они обвиняются в угрозах в адрес Х.Рухани. Плакаты, поднятые участниками акции в знак протеста против деятельности главы государства, гласили буквально следующее: "О, человек, ставший притчей во языцех! Колодец ждет тебя!"

Напомним, что экс-президент Ирана Али Акбар Хашеми Рафсанджани был найден мертвым в бассейне. Это произошло в январе 2017 года. Сообщалось, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Однако дочь экс-президента Фаиза Хашеми заявила, что ее отец скончался не своей смертью, а при весьма туманных обстоятельствах, которые все еще ожидают прояснения. В свое время А.Хашеми Рафсанджани был известен как прозападный политик. Поэтому его смерть называют загадочной. В связи с этим реформаторы в правительстве Ирана сочли плакаты религиозных деятелей как угрозу в адрес Х.Рухани.

Уже сейчас можно предположить, что предстоящие месяцы выдадутся трудными для Ирана.

5 ноября текущего года вступит в силу второй - 180-дневный этап антииранских санкций США. Эти санкции ударят по нефтяной отрасли Ирана. Многие страны уже отказались от импорта иранской сырой нефти. В августе текущего года Южная Корея не импортировала иранскую нефть. Согласно распространенной информации, в июле суточный объем импортируемой Южной Кореей иранской нефти составил 194 тыс. баррелей, что позволило стране наряду с Китаем и Индией войти в тройку лидеров.

По словам научного сотрудника Корейского института энергетической экономики Кима Джекунга, хорошие отношения с США приоритетны для Южной Кореи: "Нацбезопасность страны неразрывно связана с военным альянсом с США. Поэтому приостановлен импорт нефти из Ирана".

İranın ali rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xamənei

Ухудшение финансово-экономического положения в Иране сказывается на политической, социальной, культурной и иных областях в стране. Граждане Ирана без опаски критикуют власти в социальных сетях. Духовный лидер Ирана аятолла Сеид Али Хаменеи выразил беспокойство по поводу организации информационной атаки на его страну.

Выходом из сложившейся ситуации может быть отставка Хасана Рухани и его правительства. Не исключен арест некоторых членов правительства. Однако все это вряд ли выведет страну из кризиса. События в стране наводят на мысль о том, что нынешнее правительство вряд ли так легко дотянет до весны.