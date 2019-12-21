Импичмент Дональду Трампу - показатель демократии - КОММЕНТАРИЙ

Позиция Палаты представителей Конгресса США по вопросу импичмента вновь подтвердила силу демократии. Американцы смогли решить краеугольный вопрос, не высыпав на улицы, не круша магазины и банки и не нанеся ущерб предпринимателям. Всё решили голоса 635 человек (в Палате представителей заседают 535 человек, а в Сенате - 100). И это решение, принятое по итогам голосования, уважают абсолютно все. Помимо всего прочего, это решение говорит о свободе волеизъявления в США и проведении в стране честных и прозрачных выборов.

18 декабря Палата представителей приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа. 230 из 535 конгрессменов проголосовали за принятие законопроекта, 197 высказались против. В ходе голосования стало очевидно, кто к какому лагерю принадлежит. Все без исключения конгрессмены от Республиканской партии проголосовали против, а подавляющее большинство демократов высказались за принятие документа. Один из демократов воспротивился содержанию первой части документа, а трое - второй части. Дональда Трампа, в первую очередь, обвиняют в злоупотреблении президентскими полномочиями. Так, согласно отчету комитетов Нижней палаты, Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он выдал компроматы на Джо Байдена - ближайшего преследователя Трампа на президентских выборах 2020 года. Америка предоставила Украине помощь в размере 391 млн долларов. Сообщается, что в ходе первого с момента избрания Зеленского президентом Украины телефонного разговора с американским коллегой, Трамп настойчиво призывал расследовать дело сына Джо Байдена. Напомним, что телефонный разговор состоялся 25 сентября и сразу же стал сенсацией. Об этом наперебой трубили все мировые СМИ, а Министерство юстиции США даже обнародовало стенограмму этого разговора, охватившую без малого пять страниц.

Вторым пунктом обвинений, прозвучавших в адрес Дональда Трампа, является препятствование со стороны действующего президента США проведению Конгрессом расследования причин импичмента. Демократы утверждают, что глава государства отказывается от комментариев по данному вопросу и не предоставляет надлежащих документов. Конгрессмены назвали действия Трампа ударом по национальной безопасности США. Республиканцы же, в свою очередь, обвиняют противников в целенаправленном фабриковании уголовного состава. Однако, по их мнению, попытки противников Трампа "оказались тщетными". Согласно Конституции США, президенту может быть объявлен импичмент в случае государственной измены, получении взятки и иных тяжелых преступных деяниях.

По сути, вотум недоверия вовсе не означает отстранение главы государства от исполнения полномочий. Последующим шагом является рассмотрение этого вопроса в Сенате. В январе 2020 года под председательством главы Верховного суда США в Сенате состоится слушание по делу об импичменте Дональду Трампу, на котором сенаторы выступят в роли присяжных-заседателей. Отметим, что в Сенате преобладают республиканцы. По итогам состоявшегося 3 января 2019 года 116-го созыва, 235 мест в нижней палате заняли демократы, а 197 - республиканцы. Три места пустуют. Срок полномочий этого созыва истекает 3 января 2021 года. В Сенате 53 места из 100 занимают республиканцы, 45 - демократы, и еще два места - сенаторы нейтральных взглядов. Решение об импичменте будет принято, если за него проголосуют две трети сенаторов. Демократам для реализации их притязаний не достает 18 голосов. Маловероятно, что за принятие решения об импичменте проголосуют 18 республиканцев или 16 республиканцев и 2 сенатора нейтральных взглядов. Велика вероятность, что Дональд Трамп продолжит выполнять свою полномочия.

Отметим, что первый импичмент в истории США был объявлен в марте 1868 года 17-му президенту Эндрю Джонсону. Он приступил к исполнению полномочий главы государства после кончины Авраама Линкольна. В период его президентства Америка в 1867 году приобрела Аляску у России. Современники Джонсона так и о не оценили этот его шаг по достоинству. В ту пору Джонсон снял с занимаемой должности министра обороны Стэнтона и назначил временно исполняющим его полномочия генерала Томаса. Стэнтон его приказу не подчинился. После этого на повестку был вынесен вопрос о вотуме недоверия президенту. Состоялись голосования в Сенате и Палате представителей, но законопроект не был поддержан.

Вопрос об импичменте вновь оказался на повестке 106 лет спустя 17 июня 1972 года, после того, как в штаб-квартире Демократической партии в фешенебельном отеле "Уотергейт" в Вашингтоне при попытке установить подслушивающие устройства были задержаны пять человек, и, как оказалось, они были сотрудниками ЦРУ. Позже выяснилось, что за всем этим стоят республиканцы. Тогда и был вынесен вотум недоверия президенту Ричарду Никсону. В результате, в 1974 году он подал в отставку. В 1998 году в прессу просочилась информация об интимных связях между президентом США Биллом Клинтоном и его секретаршей Моникой Левински. По словам Левински, президент склонил ее к близости в 1996 году. Тогда началась процедура импичмента, но Сенат не поддержал этот проект.

Тем временем Дональд Трамп обвинил демократов в попытке отменить "путем свержения" итоги президентских выборов 2016 года. "Демократы атакуют Америку и Республиканскую партию", - заявил тогда Трамп. Он также счел голосование демократов в пользу импичмента их "политическим самоубийством". Отметим также, что на состоявшихся 8 ноября 2016 года президентских выборах Избирательная коллегия отдала 276 голосов за кандидата от Республиканской партии, финансового магната Дональда Трампа. Его основной конкурент - кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набрала 218 голосов. При этом за экс-госсекретаря США отдали свои голоса 63 млн 390 тысяч 669 избирателей, в то время как ее противник набрал 61 млн 569 тысяч 824 голоса. Отметим, что в США президента избирает специальная Избирательная коллегия, состав которой определяется в день выборов. Для победы на выборах достаточно набрать 270 голосов из 538 возможных. Дональд Трамп собрал 276 голосов заседателей Избирательной коллегии, а Хиллари Клинтон - 218.

В предстоящем году в Америке вновь грядут президентские выборы. Дональд Трамп уже выразил намерение баллотироваться. Предположительно, Сенат не примет решение о его импичменте, что принесет Трампу дополнительные дивиденды в президентской гонке. По сути, вотум недоверия президенту США был вполне предсказуем. Критика в адрес Трампа звучала с первых же дней его избрания главой государства. За трехлетний период президентства Трамп несколько раз выступал с громкими и неоднозначными заявлениями. Он смутил европейских партнеров словами о том, что они должны платить Америке за обеспечение своей безопасности, ввел санкции против Ирана, что повлекло глубокий экономический кризис в исламской республике. В то же время он не отказывался от диалога. Трамп стал первым президентом США, встретившимся с лидером Северной Кореи. Трамп также ужесточил американскую миграционную политику, выстроил высоченную стену на границе с Мексикой.

Как и его предшественники, Трамп не исполнил заветной мечты армян и не назвал "геноцидом" события 1915 года, ограничившись высказыванием "большая трагедия". Он стремился поддерживать нормальные отношения с Турцией, отдал распоряжение передислоцировать посольство США в Израиле из Тель-Авива в Кудс, часто отправлял в отставку членов своей команды, объявил об искоренении террористической группировки ИГИЛ и сократил миротворческий контингент в Сирии. Трамп занял решительную позицию в отношении Китая, поддержал выход Великобритании из ЕС, всячески поощрял свержение власти левоцентристских сил в странах Латинской Америки, в том числе в Венесуэле, а в Афганистане решил вести переговоры с движением "Taлибан", расширил антироссийские санкции. Президентство Дональда Трампа запомнилось вычурными, непредсказуемыми выходками главы государства. Таким образом, импичмент Трампу можно считать логическим завершением протестов в его адрес.