Иерусалимский узел: его трудно распутать решением Трампа и декларацией ОИС - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В целом, чаще оглядываться на историю - это значит оборачиваться назад. У того, кто часто оборачивается назад, больше вероятность падения, но порой происходят события, которые необходимы для пролистывания истории. Во многих случаях даже сама история требует о себе вспомнить и события, происходящие вокруг Иерусалима, стали причиной вновь вернуться в историю.

6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и подписал решение о переводе посольства своей страны из Тель-Авива в этот город. 13 декабря в Стамбуле в связи с этим вопросом был проведен чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества. Это напоминает историческое событие, основа которого была заложена сто лет назад. Так, 2 ноября 1917 года тогдашний министр иностранных дел Англии Артур Джеймс Бальфур написал письмо члену Палаты общин Великобритании и политику Вальтеру Ротшильду, где рассказал о построении государства евреями, об их переселении в Палестину. Этот документ называется в истории "Декларация Бальфура". В этом году исполнилось 100 лет документу. Согласно историческим данным в 1887 году евреи составляли 3% населения Палестины. После окончания Первой мировой войны, с 1918 года началось переселение евреев на земли Палестины. Еще одна круглая дата: 70 лет назад, в 1947 году, после выхода Англии из Палестины ООН принял резолюцию №181. Согласно данному документу, был принят проект создания на этих землях двух государств. За прошедшие годы одно из государств - Израиль - было создано и начало расширяться, а Палестина становилась все меньше и меньше и столкнулась с угрозой исчезновения с карты.

Позавчера на чрезвычайном саммите в Стамбуле, наряду с проблемой Иерусалима также было рассказано о различных конфликтных вопросах в мире, фактах оккупации. Президент Ильхам Алиев на заседании говорил и о Палестине, и о нагорно-карабахском конфликте: "Противоречащее международному праву и резолюции Совета Безопасности ООН решение президента Соединенных Штатов Америки о признании города Иерусалим столицей Израиля и переносе посольства США в этот город вызывает у нас большую обеспокоенность. Это решение может оказать отрицательное влияние на дело справедливого и всеобъемлющего урегулирования палестино-израильского конфликта, привести к опасным последствиям на Ближнем Востоке. Считаем, что Соединенные Штаты Америки должны пересмотреть это решение".

Глава государства на встрече довел до внимания участников факт оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов: "Нагорный Карабах – исконные и исторические земли Азербайджана. В результате агрессии Армении более миллиона азербайджанцев оказались в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Оккупированные территории полностью подверглись этнической чистке и были разграблены. Армения уничтожила все культурные памятники, включая мечети и исламские памятники. Наряду с этим, Армения хочет строить дружественные отношения с различными мусульманскими странами. Это – самое большое лицемерие. Мусульмане мира должны знать, что Армения, разрушившая наши священные мечети, не может быть другом мусульманских стран".

Наконец, в итоговой декларации саммита было отмечено, что Восточный Иерусалим признается столицей Палестины. В документе одностороннее решение США о признании Иерусалима столицей Израиля было оценено как шаг поддерживающий проводимую Тель-Авивом политику расовой дискриминации, этнической чистки на оккупированных в 1967 году территориях Палестины, включая Восточный Иерусалим. В документе подчеркивается о противоречии известного решения принятым в 1980 и 2016 годах резолюциям Совбеза ООН: "В случае, если администрация США не откажется от этого решения, ответственность за все возможные негативные последствия будут нести Соединенные Штаты".

На собрании глава Палестины Махмуд Аббас выступил с более резким заявлением и это понятно: "Президент США Дональд Трамп хочет подарить Иерусалим Израилю. Он ведет себя так, как будто дарит Израилю одну из провинций США. Сегодня ни Япония, ни Великобритания не находятся рядом с США. Израиль до сих пор не выполнил резолюций ООН в связи с Палестиной".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху так прокомментировал итоговый документ чрезвычайного саммита ОИС от 13 декабря в Стамбуле: "Эти заявления нас не впечатлили. В результате победит тот, кто прав. Многие страны признают Иерусалим столицей Израиля и переведут свои посольства в этот город. Палестинцы будут действовать лучше, если вместо того, чтобы совершать радикализм, примут эту реальность и будут работать на пути мира".

Несомненно, даже при том, что сравнение имеет недостатки, хотелось бы отметить, что выступления М. Аббаса и Б. Нетаньяху, итоговая декларация ОИС напоминают выступления и принятые итоговые документы по Нагорному Карабаху. Мы не будем рассказывать об этом сходстве по известным многочисленным причинам. Основной вопрос обсуждений - Иерусалим, но также не стоит забывать о Карабахе. Правду, о которой знает мир, но затрудняется признать, а в ряде случаев которой боится, нельзя забыть. Оккупация Карабаха уже на протяжении 25 лет результат того, что в мире уже далеко ездят на лжи. За прошедшие годы работа международных посредников заключалась в разъездах и пустых заявлениях. Еще поддержка, оказываемая агрессору, является одним из факторов, которые привели к сохранению такой ситуации на протяжении долгого времени.

В ОИС насчитывается 57 членов и 5 государств обладают статусом наблюдателя в организации. ОИС считается самой крупной международной организацией после ООН. Принятые обеими структурами резолюции относительно конфликтов не выполняются. Язык не поворачивается говорить, что обе организации являются никчемными. Так как иногда с ними можно поделиться тяготами и они играют определенную роль в доведении до международного сообщества некоторых реалий. И на чрезвычайном саммите в Стамбуле присутствовали главы государств и правительств 48-ми стран-членов организации, министры иностранных дел, диппредставители.

Саудовская Аравия и Египет, которые считаются активными государствами в урегулировании палестинского, в том числе иерусалимского конфликта, были представлены на уровне министров иностранных дел. Всем известно о проблеме президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси с официальной Анкарой. Однако для устранения обиды можно было бы воспользоваться сложившейся ситуацией. В день саммита израильский министр разведки и атомной энергии Исраэль Кац заявил о признании ими Саудовской Аравии лидером арабского мира и пригласил наследного принца Мухаммеда бин Салмана в свою страну. Выходит, что Трамп хорошо осведомлен о безразличном отношении некоторых ведущих мусульманских стран к палестинской и иерусалимской проблеме и принял подобный шаг, заранее зная, что не встретится с серьезным и резким сопротивлением.

В целом, это не новшество, когда мусульманские государства, переступив друг через друга, сотрудничают с врагами другого. Азербайджанской общественности известно множество фактов, когда Армении оказывалась помощь в вопросе оккупации Нагорного Карабаха и сохранения агрессии. Это подтверждают всесторонние связи Исламской Республики Иран с Арменией и сотрудничество с оккупантом. А недавно в издаваемой в Тегеране газете "Шарг" и других изданиях опубликовали интервью "министра иностранных дел" сепаратистов в Карабахе Масиса Маиляна. Интервью повествует о "границе Ирана с Карабахом". Из-за подобного поведения, позиция официальных лиц Ирана к палестинскому вопросу не выглядит искренней. Естественно, это является всего лишь образцом отношения мусульманских государств друг к другу. Это даже может считаться одной из основных причин нерешенности до сих пор палестинского конфликта. Так почему же Дональд Трамп принял это решение сейчас? Или, почему именно сейчас подписал документ, принятый Конгрессом 22 года назад? Ведь данное решение не соответствует нынешней ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому, ответить на вышеупомянутые вопросы можно следующим образом:

- Дональд Трамп и его администрация знают силу и отношение мусульманских стран к вопросу;

- США готовятся к периоду после того, как будут решены конфликты на Ближнем Востоке, а также Ираке и Сирии;

- Дональда Трампа убедили в возможности решения израильского вопроса в нынешней суматохе;

- На заседании еврейского лобби в марте 2016 года Трамп сказал: "Мы перенесем американское посольство в вечную столицу еврейского народа: Иерусалим". Мусульманские государства не были готовы к тому, что Трамп выполнит вышеуказанное обещание;

- Трамп вернул данный во время избирательной кампании долг в 20 млн долларов и пр.

Отметим, что газета New York Times отмечала о перечислении владельцем сети казино неким Шелдоном Адельсоном на избирательную кампанию Дональда Трампа 20 млн долларов, а на счет Республиканской партии 1,5 млн долларов. Дональд Трамп бизнесмен и миллиардер. Можно предположить, что он любит деньги и власть. Поэтому можно прийти к заключению, что вместе с возглавляемой им Республиканской партией президент США продал Иерусалим за 21,5 млн долларов.

Следует учитывать, что на президентских выборах бизнесмен Дональд Трамп одержал победу над политиком.

Таким образом, уже около века США являются одной из основных сил в мировой политике, а в последние 30 лет – самостоятельной силой.

Поэтому, принятое по поводу Иерусалима решение является олицетворением демонстрации этой силы. Почти все членствующие в ОИС государства являются стратегическими партнерами Израиля и США, производят товарооборот, входят в одинаковые политические и военные блоки. Опираясь на силу Вашингтон-Тель-Авив, Дональд Трамп не придал значение этим отношениям. Своим решением он создал проблему союзникам на Западе. Связанное с Иерусалимом решение Дональда Трампа не будет выполнено так скоро. Однако этим вопросом он попадет в историю. Остальное – вновь дело истории. Другие отношения можно охарактеризовать пословицей "Не мельница, а мутовка. Молоть не мелет, а только воду мутит".