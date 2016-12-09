Гамбургское заседание глав МИД: бессилие ОБСЕ, "палец" немецкого министра - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Вчера в Гамбурге (Германия) прошло 23-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Как правило, мы надеемся на вынесение на подобных международных мероприятиях справедливого решения касательно освобождения оккупированных территорий Азербайджана. Очень жаль, что кроме игры слов ничего не происходит.

Учитывая тот факт, что ОБСЕ и действующая в ее составе Минская группа взяли на себя международную посредническую миссию в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, мероприятия этой организации представляют для азербайджанской стороны более важное значение. Так как от подобных мероприятий мы ждем справедливых заявлений, способных повлиять на международное сообщество на пути освобождения оккупированных территорий.

Очень жаль, что и на последнем заседании ОБСЕ в 2016 году оккупант не был назван своим именем.

В рамках 23-го заседания министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

На встрече обсудили переговорный процесс по урегулированию армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта. В результате деструктивной политики Армении и попытки уклониться от встречи, предложенная сопредседателями встреча на уровне министров иностранных дел в формате 3+2 (Россия, США, Франция и Армения, Азербайджан) не состоялась.

Выступивший на заседании глава МИД Франции Жан-Марк Эро сказал: "Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, Франция привержена делу мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта".

По его словам, Франция поддерживает доверительные мероприятия и субстантивные переговоры для решения конфликта.

В заявлении, принятом в Гамбурге главами МИД США, Франции и России, отмечается: "Члены Минской группы ОБСЕ единогласно выступают сторонниками мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров и готовы организовать встречу президентов Армении и Азербайджана.

Мы уверены, что эти переговоры состоятся при первой возможности. Состоявшийся при поддержке сопредседателей прямой диалог является важным ключевым элементом в формировании доверия и продолжении мирного процесса".

В совместном заявлении Джона Керри, Жан-Марка Эро и Сергея Лаврова было отмечено об апрельских боях этого года: "С учетом напряженной ситуации, возникшей в апреле на линии соприкосновения войск, мы выражаем обеспокоенность по поводу информации о продолжающихся вооруженных инцидентах, использовании тяжелого оружия и применения силы и категорически осуждаем шантаж и применение силы".

Заявив о невозможности решения конфликта военным путем, министры иностранных дел отметили о недопустимости убийства мирного населения.

В рамках заседания Эльмар Мамедъяров встретился также с министром иностранных дел Германии, действующим председателем ОБСЕ Франком-Вальтером Штайнмайером.

На встрече азербайджанский дипломат сказал, что доверительные мероприятия и обсуждение таких вопросов, как расширение офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, синхронизируются с процессом субстантивных переговоров на пути урегулирования конфликта и могут послужить его составной частью.

Отметим, что срок председательства Германии в ОБСЕ истекает. С 2017 года председательствовать в структуре будет Австрия.

На гамбургском заседании не произошло ничего нового ни в выступлениях, ни в заявлениях, данных касательно Нагорного Карабаха. За исключением выступления азербайджанской стороны (естественно и закономерно), вновь не прозвучало конструктивного предложения касательно решения проблемы. Главы МИД стран-участниц Минской группы ОБСЕ вновь не стали брать на себя ответственность и говорили лишь о встречах президентов.

Единственными затронутыми международными посредниками темами были апрельские бои, повышение напряженности и эскалации.

Ни один из них до сих пор не коснулся факта оккупации азербайджанских территорий. Иногда они говорят о территориальной целостности Азербайджана, однако умалчивают о факте оккупации. Это – смехотворная логика представителей международного сообщества, взявших на себя посредничество в урегулировании конфликта.

Что же касается апрельских боев, азербайджанская сторона не хочет человеческих потерь.

Однако зачем забывается факт оккупации? Почему являющиеся гражданами Азербайджана армяне превращаются в заложников международных посредников? Ответы на подобные вопросы проходят через освобождение оккупированных территорий.

Хотя излишне напоминать, но хотелось бы отметить, что режим прекращения огня нарушен армянами. Это не первый случай, и причина ясна. Армения и раньше прибегала к аналогичным шагам, чтобы получать как можно больше помощи от покровителей. Она не может удерживать земли под оккупацией, и, нарушая режим прекращения огня, периодически прибегает к диверсии, а азербайджанская сторона лишь отвечает ей.

Если подойти к вопросу с другой стороны, азербайджанская сторона принимает те же шаги, что и США, Германия, Франция и Россия, на которые пошли бы эти страны в случае восстановления своей нарушенной территориальной целостности, или же так, как они обосновали бы это международным правом.

Официальный Баку и азербайджанская общественность не хотят принимать статус-кво, связанный с фактом оккупации Карабаха. Что же касается Армении, она не имеет ни финансовой, ни человеческой, ни военной силы для продолжительного удержания территорий под оккупацией.

Из этого следует, что помощь в удержании территорий под оккупацией оказывают некоторые из международных посредников. Точнее, тройка в Минской группе ОБСЕ и Германия, ведущая себя в данном вопросе довольно подозрительно.

Так, распространенная армянскими СМИ информация послужила включению Германии в тройку.

По информации, один из азербайджанских журналистов сказал Франку-Вальтеру Штайнмайеру, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта "зашли в тупик".

Кажется, немецкий дипломат рассердился и допустил ряд ошибок.

"Я не хотел бы указывать пальцем, однако отвечу. В результате начавшихся в апреле этого года событий пострадало множество людей", - подчеркнул он.

Безусловно, каждому, у кого осталось чувство справедливости, хотелось бы, чтобы палец Штайнмайера был направлен на оккупанта. Однако у немецкого дипломата не хватает смелости на это.

Он также заявил об этом, признавшись в том, что ОБСЕ является слабой структурой: "Конечно же, ОБСЕ не может решить конфликты, в том числе нагорно-карабахский конфликт. Она лишь способна сокращать риски".

Таким образом, 23-е заседание Совета министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ ничем не запомнилось. Самым ярким моментом стал жест пальцем, сделанный Штайнмайером на прошедшей после заседания пресс-конференции. А остальное известно всем.