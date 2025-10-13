Европейские институты в Брюсселе - в центре нескольких шпионских скандалов

В феврале стало известно об утечке в бельгийских спецслужбах, база данных которых оказалась скомпрометирована, неделю назад был арестован сотрудник брюссельской полиции, подозреваемый в шпионаже в Европейских институтах, и спустя всего несколько дней разразился скандал в самой Еврокомиссии, вокруг высокопоставленного чиновника – еврокомиссара, и начато внутреннее расследование.

Как сообщает европейское бюро Report, неизвестно, станут ли результаты этого расследования общедоступными, или же вопрос будет решаться келейно, но очевидно, что репутации вовлеченных сторон нанесен серьезный урон.

Оглушительный скандал, в который, как утверждается, вовлечен комиссар по здравоохранению и защите животных Оливер Вархели, только разворачивается.

Обвинения датируются тем временем, когда венгерский дипломат и политик не был чиновником ЕС – 2012–2019 годами.

Вархели тогда возглавлял представительство Венгрии при Евросоюзе (2015–2019 годы). И, как утверждают венгерские и немецкие журналисты, которые провели масштабное расследование, в этот период в посольстве особенно активно действовала шпионская группа, которая вербовала венгров-сотрудников разных институтов ЕС. Их просили делиться внутренними материалами и стенограммами различных встреч и заседаний.

Авторы расследования также утверждают, что Вархели знал о происходящем. Как дальше использовалась эта информация и для чего – не указывается, но и сам факт весьма нелицеприятен.

Для руководства Еврокомиссии, вероятно, публикация оказалась полной неожиданностью. В пятницу, когда скандал был в самом разгаре, в ЕК еще только заявили о планах сформировать группу для расследования. А ее глава Урсула фон дер Ляйен на тот момент даже не встретилась с попавшим под подозрение комиссаром.

Под огнем оказалась пресс-служба. Отбиваясь от вопросов журналистов, глава департамента Паула Пиньо сказала, что "фон дер Ляйен встретится с Вархели при первом удобном случае". Когда наступит этот случай – неясно.

В чью пользу шпионил офицер безопасности – Китая, России или обеих?

Шпионские "страсти" в Брюсселе бушуют не только внутри, но и снаружи Еврокомиссии. Бельгийская пресса неделю назад сообщила об аресте некоего офицера безопасности по подозрению в шпионаже. Позже он был отправлен под домашний арест с серьезными ограничениями на период расследования.

Сообщается, что он был завербован, "так как имел доступ к дипломатическим кругам в Брюсселе". СМИ также намекают, что и к Европейским учреждениям, ведь столичное полицейское управление также контролирует районы, где они расположены.

Выдвинутые обвинения говорят о шпионаже в пользу Китая, однако утверждается, что есть подозрения, что он работал и на спецслужбы России.

Между тем, бельгийские органы безопасности и так оказались под серьезным давлением после февраля этого года, когда стало известно, что китайские хакеры получили доступ к базам данных секретных служб с 2021 по 2023 год. Это стало крупнейшей утечкой в истории их существования.

Неспокойно в Бельгийском королевстве – раскрыт заговор террористов

Бельгийская полиция раскрыла заговор, целью которого было покушение на премьер-министра страны Барта де Вевера, а также вице-мера Антверпена Элс ван Дусбург.

По делу были арестованы три молодых человека, как сообщается один из них – чеченского происхождения. Подозреваемые намеревались использовать самодельное взрывное устройство, прикрепленное к беспилотнику, для совершения нападения на "местных политиков".

Ситуацией тут же решил воспользоваться нидерландский политик Герт Вилдерс крайне правого толка, отличающийся своей неприкрытой ненавистью к мусульманам.

Вилдерс, который сейчас участвует в кампании по выборам в парламент, вероятно рассчитывает на симпатии избирателей и таким образом победу.

Досрочные всеобщие выборы в Нидерландах состоятся 29 октября, и партия Вилдерса PVV в настоящее время лидирует в опросах.