ЕС не спешит открывать двери SAFE для Турции и Южной Кореи

Европейская комиссия заявила, что пока нет никаких решений по заявкам Турции и Южной Кореи на присоединение к оборонной инициативе SAFE (Security and Defence Fund for Europe).

Об этом, отвечая на вопрос европейского бюро Report, заявил официальный представитель ЕС Тома Ренье.

Он отметил, что никаких переговоров о возможном участии Анкары и Сеула еще не ведется: "Для их запуска Еврокомиссия должна сначала подготовить рекомендацию, которую затем рассмотрит Совет ЕС, и только после получения мандата можно будет говорить о переговорах".

В ходе брифинга журналисты отметили, что ситуация вызывает недоумение, учитывая открытую поддержку инициативы со стороны Германии - крупнейшей экономики ЕС и одного из ключевых сторонников более тесного сотрудничества с Анкарой в сфере обороны и промышленности.

Накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Анкару обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы участия страны в SAFE и другие вопросы оборонного партнерства.

Согласно сообщениям СМИ, Берлин выступает за расширение программы на "надежных партнёров за пределами ЕС" на фоне усиливающихся угроз на юго-восточном фланге Европы.

"Турция является очень важным игроком во всех вопросах внешней политики и безопасности, которые нас касаются... Как немцы и европейцы, мы должны углублять стратегическое партнерство [c другими странами], и Турция не может быть исключена из него", - заявил Мерц.

В свою очередь, турецкий лидер отметил, что "в свете меняющихся условий безопасности в Европе" нужно оставить в прошлом проблемы с закупками оборонной продукции и сосредоточиться на совместных проектах.

"Мы не говорим, что Турция не является важным партнером или что у нее нет серьезных оборонных возможностей. Но SAFE - инструмент относительно новый, и государства-члены только недавно получили предварительные распределения по нему", - уточнил представитель ЕК.

В неофициальном комментарии Report высокопоставленный представитель ЕК отметил, что сложность вопроса во много связана с разными и даже кардинально противоположными позициями стран-членов ЕС, несмотря на партнерство с Анкарой в рамках НАТО.

"Если Германия безоговорочно поддерживает участие Турции, то Франция против. И не потому, что считает ее ненадежным союзником или не уверена в ее военно-промышленном потенциале. Вопрос в том, что в этом случае Франции достанется меньшая часть "пирога" стоимостью 150 млрд евро. Кипр и Греция приводят другие аргументы, близость Турции с Россией, например. Но очевидно, что главный аргумент политический, они в принципе против соседа",- отметил чиновник.

По мнению экспертов, Азербайджан, имея тесные контакты и совместные оборонные проекты с Турцией, мог бы потенциально выиграть от подобного сотрудничества. Даже без непосредственного вовлечения, дальнейшее инновационное развитие военно-промышленного сектора Турции может способствовать аналогичным процессам в азербайджанской оборонной промышленности.

Турция является ключевым партнером Азербайджана в сфере оборонной промышленности, поставляя ему современное вооружение и технологии, а также сотрудничая в совместном производстве.

Программа SAFE (Security and Defence Fund for Europe) направлена на ускорение совместных оборонных разработок и закупок в рамках Евросоюза и его ближайших партнеров. Уже ведутся переговоры о присоединении к ней Великобритании и Канады, заявки которых получили быстрое рассмотрение и одобрение.