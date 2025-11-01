Aİ Türkiyə və Cənubi Koreya üçün SAFE-in qapılarını açmağa tələsmir
- 01 noyabr, 2025
- 00:49
Avropa Komissiyası Türkiyə və Cənubi Koreyanın SAFE (Security and Defence Fund for Europe) müdafiə təşəbbüsünə qoşulmaq üçün müraciətləri ilə bağlı hələlik heç bir qərarın olmadığını bildirib.
Bu barədə "Report"un Avropa bürosunun sualına cavab olaraq Avropa İttifaqının (Aİ) rəsmi nümayəndəsi Toma Renye bildirib.
O qeyd edib ki, Ankara və Seulun mümkün iştirakı ilə bağlı hələlik heç bir danışıqlar aparılmır: "Danışıqlara başlamaq üçün Avropa Komissiyası əvvəlcə tövsiyə hazırlamalıdır. Bu tövsiyə Aİ Şurası tərəfindən nəzərdən keçirildikdən və mandat alındıqdan sonra danışıqlardan söhbət gedə bilər".
Brifinqdə jurnalistlər Aİ-nin ən böyük iqtisadiyyatına malik olan, Ankara ilə müdafiə və sənaye sahəsində daha sıx əməkdaşlığın əsas tərəfdarı olan Almaniyanın təşəbbüsə açıq dəstəyi nəzərə alındıqda vəziyyətin çaşdırıcı olduğunu qeyd ediblər.
Daha əvvəl Almaniya kansleri Fridrix Merts Ankaraya səfəri zamanı Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla ölkənin SAFE-də iştirak perspektivlərini və digər müdafiə tərəfdaşlığı məsələlərini müzakirə edib.
Mətbuatın xəbərlərinə görə, Berlin Avropanın cənub-şərq cinahında artan təhdidlər fonunda proqramın "Aİ xaricindəki etibarlı tərəfdaşları" əhatə etmək üçün genişləndirilməsinin tərəfdarıdır.
"Türkiyə bizə aid olan bütün xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələlərində olduqca vacib oyunçudur. Almanlar və avropalılar olaraq, (digər ölkələrlə) strateji tərəfdaşlığımızı dərinləşdirməliyik və Türkiyə bundan kənarda qala bilməz", - Merts bildirib.
Öz növbəsində, Türkiyə lideri qeyd edib ki, Avropada təhlükəsizliyin dəyişən şərtləri fonunda müdafiə məhsullarının alınması ilə bağlı problemləri keçmişdə qoyub birgə layihələrə diqqət yetirmək lazımdır.
"Biz demirik ki, Türkiyə vacib tərəfdaş deyil və ya onun əhəmiyyətli müdafiə imkanları yoxdur. Lakin SAFE nisbətən yeni bir vasitədir və üzv dövlətlər yalnız bu yaxınlarda ilkin ayırmalar alıblar", - AK nümayəndəsi aydınlaşdırıb.
Avropa Komissiyasının yüksək vəzifəli rəsmisi "Report"a qeyri-rəsmi şərhində qeyd edib ki, məsələnin mürəkkəbliyi Aİ dövlətlərinin əsasən NATO çərçivəsində Ankara ilə tərəfdaşlıq etməsinə baxmayaraq, fərqli, hətta kardinal ziddiyyətli mövqeləri ilə bağlıdır.
"Almaniya Türkiyənin iştirakını qeyd-şərtsiz dəstəkləsə də, Fransa buna qarşıdır və bu, onu etibarsız müttəfiq hesab etdiyi və ya hərbi-sənaye potensialına inamsız olduğu üçün deyil. Məsələ ondadır ki, bu halda Fransa 150 milyard avroluq "pirojna"dan kiçik pay alacaq. Kipr və Yunanıstan Türkiyənin Rusiya ilə yaxın əlaqələri kimi digər arqumentlərə istinad edirlər. Lakin əsas arqumentin siyasi olduğu aydındır; onlar qonşularına kökündən qarşıdırlar", - rəsmi qeyd edib.
Ekspertlərin fikrincə, Türkiyə ilə sıx əlaqələri və birgə müdafiə layihələri ilə Azərbaycan potensial olaraq bu cür əməkdaşlıqdan faydalana bilər. Birbaşa iştirak olmadan belə, Türkiyənin hərbi-sənaye sektorunun daha da innovativ inkişafı Azərbaycan müdafiə sənayesində oxşar prosesləri asanlaşdıra bilər.
Türkiyə müdafiə sənayesində Azərbaycanın əsas tərəfdaşıdır, onu müasir silah və texnologiyalarla təchiz edir, eləcə də birgə istehsalda əməkdaşlıq edir.
SAFE ("Security and Defence Fund for Europe" - Avropa üçün Təhlükəsizlik və Müdafiə Fondu) proqramı Avropa İttifaqı və onun ən yaxın tərəfdaşları daxilində birgə müdafiə inkişafını və tədarükünü sürətləndirməyi hədəfləyir. Artıq Birləşmiş Krallıq və Kanada ilə proqrama qoşulmaq üçün danışıqlar aparılıb və onların müraciətləri qısa zamanda nəzərdən keçirilib və təsdiqlənib.