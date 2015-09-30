​Эксперты: Ничего экстраординарного в обращении Асада за помощью к России нет - МНЕНИЕ

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Россия будет продолжать оказывать поддержку Сирии в вопросе поставок оружия либо информационной помощи, заявили эксперты, комментируя обращение президента Сирии Башара Асада за военной помощью к России.

"Военная помощь Асаду уже оказывается, и будет оказываться дальше. Это будут поставки оружия, возможно, какая-то информационная помощь, например, по линии разведки, а также помощь советников", - заявил Report директор Аналитического центра Института международных исследований МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев.

Он также напомнил, что президент Владимир Путин исключил участие российских войск в наземных операциях в своем публичном выступлении.

"Совет федерации РФ также сегодня разрешил прямое использование российских войск в Сирии, но речь, по словам главы президентской администрации, идет о нанесении воздушных ударов по позициям ИГ", - указал директор центра.

В свою очередь политолог Тофиг Аббасов придерживается аналогичного мнения.

По его словам, ничего экстраординарного в обращении Асада к России искать не имеет смысла.

"Москва и Асад как оставались в правовом поле, так и продолжают это делать. Две страны имеют договор о дружбе и взаимопомощи, подразумевающий обмен в военно-технической сфере, и потому не стоит искать крамолу или же отход от буквы международного права", - считает эксперт.

Он отметил, что Москва сегодня ставит акцент на позиции, что формальная борьба с ИГ не приведет к нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

"Потому Россия по просьбе Асада и других региональных сил готовится переформатировать борьбу с джихадизмом. Для этого и создан штаб оперативной работы со стратегической информацией, который в последующем может стать ядром новой более целеустремленной коалиции", - сказал политолог.