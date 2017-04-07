Эксперт: Авиаудар США по базе в Сирии стал явным сигналом России и Ирану - МНЕНИЕ

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Вашингтон дал понять, что будет вести собственную игру, игнорируя при этом мнение России, заявили эксперты, комментируя ракетные удара США по сирийской авиабазе.

"Кремль должен понимать, что поддержка Башара Асада приведет к негативным последствиям в будущем", - заявил Report руководитель Центра политических исследований "Атлас" Эльхан Шахиноглу.

По его словам, Дональд Трамп не хочет быть похожим на предыдущего президента США Барака Обаму, который отличался "мягкотелостью".

"Именно поэтому он не стерпел использования химического оружия Асадом, открыто заявив, что "красные линии" уже давно пересечены. Это некий сигнал Асаду и Путину, что, мол, не играйте с его терпением, он для них не Обама", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что отсутствие реакции со стороны Трампа на использование химоружия могло повлечь за собой определенный имиджевый урон для главы супердержавы. "Трамп избрал верную тактику", - считает политолог.

Говоря о позиции России Э.Шахиноглу подчеркнул, что благодаря поддержке сирийского президента Башара Асада отношения Кремля с Вашингтоном похолодели. "Тогда как у Путина есть еще надежда, что Москва встретит понимание Трампа в вопросах Крыма и Донбасса", - заявил эксперт.

По его мнению, из-за Асада Россия теряет своих партнеров - Турцию и Израиль, так как обе страны поддержали шаг американцев. "В любом случае, за гибель мирных жителей в Сирии несет ответственность и Россия. В такой ситуации будет сложно соблюдать режим прекращения огня проасадовских войск с вооруженной оппозицией", - сказал Э.Шахиноглу.

По словам эксперта, президент США пока не будет проводить сухопутную операцию в Сирии. "Однако Трамп совершил первый шаг, и если Асад вновь будет использовать химоружие, американцы вновь нанесут ракетный удар по позициям сирийской армии", - указал Э.Шахиноглу.

В свою очередь кыргызский эксперт Сергей Кожемякин заявил Report, что удары американцев нельзя назвать внезапными и совершенно непредсказуемым шагом американской администрации.

"Они стали логичным продолжением общего курса США на Ближнем Восток и, в частности, в Сирии. Надежды Москвы на тесное сотрудничество с Трампом на международной повестке рассеялись вскоре после инаугурации нового президента. В Вашингтоне ясно дали понять, что будут вести собственную игру, игнорируя при этом мнение России", - заявил С.Кожемякин.

По его словам, США будут стремиться свести к минимуму влияния Ирана и России в регионе и всемерно расширять сотрудничество с Израилем и Саудовской Аравией. Эксперт отметил, что Вашингтон намерен закреплять свои позиции на Ближнем Востоке, прежде всего в Сирии и Ираке, о чем свидетельствует переброска сотни военнослужащих и предложение о создании "зон безопасности".

"Ракетная атака по Аль-Шайрату, как и вся история с химической атакой, стала явным сигналом России, а также Ирану, что терпеть их присутствие в Сирии Вашингтон не намерен. Соответственно, дальнейшие события будут следовать этому сценарию. И на дипломатическом, и на военном уровне на Асада и его союзников будет оказываться всё более возрастающее давление", - добавил политолог.

Он выразил мнение, что американские стратеги, просчитав все возможные последствия этой акции, понимают, что на резкие ответные меры Москва не пойдет.

"Одной из главных целей "сирийской кампании" был торг Кремля с Западом, поиск новых козырей и, в конечном счёте, нормализация отношений с США и Евросоюзом. Особые надежды связывались с приходом к власти Трампа. Все это предопределило довольно непоследовательную политику Москвы, постоянные шараханья между США, Турцией, Ираном и правительством Асада", - указал С.Кожемякин.

По его словам, жесткий ответ от России невозможен, и Москва не хочет идти на обострение конфронтации с Западом. Он отметил, что словесное осуждение атак со стороны российского руководства лишь придаст США и их союзникам "дополнительную решимость по достижению своих целей в Сирии".