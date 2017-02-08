Эксперты: Действия Баку в отношении блогера Лапшина законны и оправданны - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Действия официального Баку в контексте экстрадированного в Азербайджан блогера Александра Лапшина абсолютно законны и оправданы, считают эксперты.

Отметим, что блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Минска в Баку, вечером 7 февраля был передан сотрудникам Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана.

Напомним, что Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовные дела в отношении Лапшина по статьям УК АР о публичных призывах, направленных против государства и о незаконном пересечение государственной границы Азербайджана. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Лапшин без получения официального разрешения азербайджанской стороны в апреле 2011 года и октябре 2012 года незаконно посещал Нагорный Карабах.

Александр Караваев

"Лапшин - авантюрист и искатель приключений, обострил [cитуацию] повторным въездом и cвоими политическими высказываниями", - заявил Report российский политолог, заместитель гендиректора Центра изучения стран СНГ (ИАЦ МГУ) Александр Караваев.

Он особо подчеркнул, что действия официального Баку в отношении Александра Лапшина законны и оправданны.

По его словам, факты незаконного посещения оккупированных азербайджанских территорий были и ранее, однако "демонстративно, как Лапшин, нарушают немногие".

Эксперт напомнил, что среди нарушивших, в том числе и среди звезд эстрады и шоу-бизнеса, были и такие, кто принес свои извинения публично, как, например, российский певец Сосо Павлиашвили.

"Вспомним случаи посещения Карабаха Сосо Павлиашвили и другими. При этом принеся извинения Азербайджану, можно вернуться в легальное поле", - отметил замгендиректора института.

Вместе с тем политолог выразил мнение, что дело Лапшина может дать возможность Азербайджану показать и доказать "глубокий характер политики толерантности и открытости".

По его словам, одновременно с запретом на посещение оккупированных территорий в обход инстанций Азербайджана официальный Баку может открыть двери для свободного посещения республики гражданами Армении и прочих армян из других стран.

"Впору разработать отдельную дорожную карту. Поэтому я полагаю, одним из позитивных ответов на дело Лапшина мог бы стать таковой поворот в азербайджанской "мягкой силе", - предложил российский эксперт.

Ильгар Велизаде

В свою очередь азербайджанский политолог Ильгар Велизаде подчеркнул, что экстрадиция блогера в Азербайджан прошла при соблюдении всех юридических норм и не может быть предметом для политических спекуляций.

Он отметил, что белорусская прокуратура при наличии достаточного времени для изучения всех обстоятельств "дела Лапшина" и проведения соответствующей экспертизы усмотрела в этом деле факт нарушения законности. По его словам, основываясь на соответствующих двусторонних договоренностях, касающихся выдачи преступников, Минск удовлетворил ходатайство азербайджанской стороны.

"Следует отметить, что Баку совершенно справедливо рассматривает в действиях Лапшина экстремистские мотивы и квалифицирует их в соответствии с известными статьями Уголовного Кодекса республики. То, что Лапшин гражданин России еще не значит, что он может быть освобожден от бремени нести наказание в Азербайджане, тем более что незаконно находясь на территории республики, он вел клеветническую кампанию против Азербайджана, пропагандируя сепаратизм и экстремизм. Интересно, как бы поступила российская сторона, если гражданин Азербайджана, незаконно пересекший российскую границу, вел пропагандистскую деятельность, призывая поддержать сецессию одного из субъектов Российской Федерации, а также пропагандируя эту свою деятельность за пределами России?", - указал эксперт.