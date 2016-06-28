​Эксперт: Впредь членство Турции в Евросоюзе невозможно

Стамбул. 28 июня. REPORT.AZ/ "Впредь членство Турции в Евросоюзе невозможно".

Об этом, комментируя вопрос выхода Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Евросоюза, турецкому бюро Report заявил специалист по международным связям, писатель-журналист Мустафа Кая.

По его словам, в последнее время в обществе появилась некоторая надежда касательно вступления Турции в Евросоюз: "Однако я не верю в реализацию данного вопроса. Если помните, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал "скорее всего, вступление Турции в Евросоюз затянется на 3 000 лет". Европа также придерживается подобного мнения по отношению к Турции.

Речь идет о Турции, которая уже более 30-ти лет ждет за закрытыми дверями. Канцлер Германии Ангела Меркель также заявляла, что сотрудничество между Турцией и Евросоюзом будет "основано на взаимных уступках". Думаю, что впредь отношения между Турцией и Евросоюзом будут продолжаться совершенно в другом направлении".

М.Кая сказал, что холодные отношения между Великобританией и Евросоюзом - не новшество: "Еще в 1952 году Британия не являлась членом Европейского объединения угля и стали, предусматривающего взаимное экономическое сотрудничество с европейскими странами. Кроме того, Британия не пользовалась денежной единицей Евросоюза - евро. В то же время, она не входила в Шенгенскую зону. Помимо этого, Британия выявила вопрос выделения средств странам, впоследствии вступившим в членство Евросоюза. На протяжении долгих лет политики неоднократно поднимали данный вопрос, проводились обсуждения среди общественности, в результате чего британский народ решил покинуть Евросоюз".

Турецкий специалист подчеркнул, что решение Великобритании о выходе из ЕС - потеря для обеих сторон: "Естественно, данный шаг Великобритании ставит европейские страны лицом к лицу с некоторыми существующими экономическими проблемами. Однако со временем Евросоюз сможет преодолеть эту проблему. Большей частью от этого пострадает Британия. Данные трудности проявят себя как с политической, так и с экономической точек зрения. До сих пор жители таких стран, как Шотландия и Северная Ирландия были связаны с Великобританией, так как являлись гражданами страны, входящей в состав Евросоюза. Пока неизвестно, будут ли впредь эти страны действовать вместе с Великобританией. Не думаю, чтобы европейские страны сделали такой же решительный шаг, как Британия. Британию воодушевляет тот факт, что она внедряет такую же колониальную политику, как и США. Другие европейские страны не смогут сделать этого, так как не обладают той же позицией в мире, как Британия. В основном могут проявить усилия над планом отделения от Британии Северной Ирландии и Шотландии".