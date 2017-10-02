Эксперт: Референдум в Каталонии приведет к "эффекту домино" в европейском пространстве - МНЕНИЕ

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Итоги референдума в Каталонии могут серьезно сказаться на политической стабильности в ряде стран Европы. Об этом заявил Report российский политический эксперт Павел Клачков, комментируя прошедший накануне в Каталонии "референдум", не признаваемый испанскими властями.

"Официальный Мадрид будет вести себя достаточно жестко и твердо в отношении желания каталонцев, исходя из собственных ресурсов и поддержки ряда стран Европы и мира, в частности, Франции, Германии, той же США. Европейские страны боятся независимости Каталонии, так как это приведет к "эффекту домино" в европейском пространстве и вызовет политическую нестабильность в ряде стран", - заявил П. Клачков.

По его словам, успех каталонцев может привести к желанию жить самостоятельно тех же испанских басков, шотландцев, фландрийцев.

"Хочу отметить, что сама по себе Каталония - богатый регион и доходы региона составляют четверть ВВП всей Испании, что примерно около 200 млрд долларов США, что еще больше подогревает желание жителей отделиться", - подчеркнул политолог.

Павел Клачков

"Сегодня в Европе растет дух регионализма. Стирание национальной идентичности в Европе не получилось, никакой замены общеевропейскими ценностями не произошло, как ни пытались это сделать", - добавил П. Клачков.

По его мнению, для снятия напряженности и стабилизации ситуации в европейском пространстве в целом должны измениться отношения между государствами и регионами, пересмотрен механизм консолидации Европы в целом.

"Европу ждет серьезная перетряска, однако, считаю, нет основания для серьезного беспокойства: Европа обладает глубинными, сильными связями. Европа куда крепче, куда могущественнее, чем это может показаться со стороны", - отметил эксперт.