Эксперт: Ключевую роль в победе на референдуме в Турции сыграл высокий политический рейтинг ПСР - МНЕНИЕ

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Ключевую роль в победе сыграл достаточно высокий политический рейтинг Партии справедливости и развития (ПСР) и ее идеологического лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, заявила Report независимый казахстанский политолог, кандидат политических наук Зохра Азизова.

16 апреля в Турецкой республике состоялся референдум по пакету поправок в конституцию страны, предложенных правящей ПСР и расширяющих полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Действующий глава государства заручился поддержкой 51,18% электората при высокой явке – 88,3%.

"Победа стала вполне ожидаемой как для самой ПСР, так и для наблюдателей. Во-первых, ключевую роль сыграл достаточно высокий политический рейтинг партии и ее идеологического лидера - около 50%. Мощная электоральная кампания, вышедшая за пределы республики и обращенная к многочисленной турецкой диаспоре, проживающей в европейских странах, также продемонстрировала, что турецкое руководство настроено исключительно на победу", - заявила З. Азизова.

По ее мнению, в силу объективных обстоятельств итоги народного волеизъявления были уже заранее предопределены.

"Вместе с тем следует ожидать развитие реакции турецкой оппозиции в отношении итогов референдума, уже выступившей с обвинениями в массовых фальсификациях и заявившей о намерении обжаловать результаты. С учетом того, что значительная масса электората - 49% - все же высказалась против вводимых поправок, можно ожидать, что оппозиционные силы предпримут действия, нацеленные на усиление поляризации турецкого общества, например, организовав массовые протестные акции", - подчеркнула политолог.

Говоря о реакции европейских политиков на итоги голосования, она указала, что представитель партии Христианско-социального союза Германии Манфред Вебер уже выступил с предложением прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС.

"Подобные заявления следует рассматривать в ключе предвыборной риторики европейских лидеров накануне парламентских выборов в Германии. Не исключено, что подобные заявления последуют от других европейских государств, особенно после озвученного Реджепом Эрдоганом намерения вернуть смертную казнь, что впоследствии может развиться в очередную межгосударственную полемику", - добавила аналитик.

Она также отметила, что итоги референдума в Турции не являются определяющими во внешнеполитическом векторе Анкары, поэтому непосредственного влияния на отношения с соседними странами не окажет.

"В большей степени Реджеп Эрдоган будет исходить из текущей геополитической конъюнктуры в регионе, а также отношений с партнерами по НАТО. Это касается в первую очередь процесса сирийского урегулирования", - резюмировала она.