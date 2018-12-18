Эксперт об итогах 2018 года для нефтяных рынков и прогнозах на 2019 год

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Если не произойдет экстраординарных действий со стороны Ирана, то цена на нефть в 2019 году не повысится. Что касается понижения, то пока действует ОПЕК+ цена не уйдет ниже 50 долларов за баррель.

Таким мнением с Report поделился ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

Как считает эксперт, именно этот ценовой уровень комфортен для американских производителей нетрадиционной нефти.

"Если цена уйдет вниз, то это будет на короткий период времени, так как это будет означать большие убытки для нефтяников и тех, кто их кредитует в Америке", - сказал С. Митрахович.

Оценивая состояние нефтяных рынков за 2018 год, эксперт отметил, что, в целом, год был довольно удачным как для производителей нефти, так и для потребителей.

Эксперт ФНЭБ и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович Рост американской добычи показал, что старый механизм ОПЕК не справляется с регулированием происходящих событий, нужен ОПЕК+.

"Цены в первой половине года, особенно летом, росли. Затем мы наблюдали падение, но не до такого уровня, который можно было бы назвать критическим для большей части производителей. Конечно, за исключением таких стран, как Венесуэла, которая находится сейчас в очень сложной ситуации, но не из-за внешних факторов, а из-за ошибок во внутренней политике. В целом, год прошел под такой схемой: американское влияние и определенные пределы этого влияния", - отметил эксперт.

Он напомнил, Америка в этом году вышла на первое место по добыче нефти. По мнению Митраховича, именно рост американской добычи показал, что старый механизм ОПЕК не справляется с регулированием происходящих событий, нужен ОПЕК+.

"ОПЕК+ пришлось также изменить свои планы: вначале страны ОПЕК+ посчитали, что могут увеличить добычу из-за проблем в Венесуэле и Иране, а потом пришлось вновь вводить ограничения. Америка увеличила добычу и ОПЕК+ пришлось опять реагировать", - добавил эксперт.

Эксперт ФНЭБ и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович США не пошли на конфронтацию со странами, которые покупают иранскую нефть, поэтому пришлось пойти на очевидные уступки.

Более того, С. Митрахович отметил, что 2018 год показал, что американское влияние хоть и масштабно, но имеет ограничения. "США не пошли на конфронтацию со странами, которые покупают иранскую нефть, поэтому пришлось пойти на очевидные уступки. Так же и с санкциями против России, им пришлось сдерживаться".

Касаясь вопроса более широких прогнозов основных событий на 2019 год, эксперт выразил мнение о том, что в будущем году в Америке продолжит расти добыча. Кроме того, в случае усиления противоречий между Ираном и США под угрозой окажется значительная часть трафика Персидского залива, что будет выгодно тем странам, которые будут замещать иранскую нефть.

"Я полагаю, что Дональд Трамп может не пойти на полное ужесточение санкций (против Ирана), так как это вызовет конфронтацию Америки со слишком большим количеством игроков одновременно. Но, если Штаты на него пойдут, возможно, Иран обозлится и будет действовать еще жестче, вплоть до военных действий в Персидском заливе. Более того, в этом случае нас ждет сценарий выгодный для нефтепроизводителей, таких как Азербайджан, Россия, Казахстан, Норвегия и др. Они будут заменять провалы в поставках иранской нефти", - завершил Станислав Митрахович.