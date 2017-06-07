Эксперт: Следует ожидать ужесточения внешней политики Ирана - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Сегодняшние атаки в парламенте и мавзолее аятоллы Хомейни - одни из крупнейших террористических актов в Иране за последние годы.

Как передает Report, об этом заявил политолог Ильгар Велизаде.

"Однозначно, это террористический акт. До этого подобных крупных террористических актов в Иране не происходило. Террористы поставили перед собой цель - дестабилизация политической ситуации в Иране. Впервые такая очевидная вспышка терроризма в Иране, причем в чувствительных точках - парламенте и мавзолее. Почерк говорит о многом - сегодня ни одна политическая сила в Иране не будет позиционировать себя рядом с террористами", - заявил И. Велизаде.

По его словам, после инцидентов выступят критики действующего правительства. "Недавно прошли выборы в Иране и, естественно, критиковать нынешнюю власть будут проигравшие, то есть консервативные силы. Считаю, что произошедшее имеет сугубо внутренний контекст", - отметил эксперт.

Говоря о сложившейся внешнеполитической ситуацией вокруг Ирана, И. Велизаде подчеркнул, что сейчас идут сложные процессы. "Это прежде всего - новая внешнеполитическая ближневосточная доктрина США, где основным объектом критики выступает Иран. В свою очередь арабские страны Персидского залива недовольны политикой Ирана, что коррелируется с новой доктриной США. Теоретически, они могли бы выступать интересантами терактов для дестабилизации ситуации в Иране", - отмечает политолог.

Говоря о дальнейшем развитии событий, И. Велизаде заметил, что вероятнее всего будет подвергнута пересмотру концепция региональной безопасности.

"Данный теракт станет детонатором трансформации концепции безопасности, внешние игроки возможно будут иначе вести себя, более радикально, жестко", - сказал он.

Эксперт выразил мнение, что Иран предпримет серьезные меры для укрепления безопасности и, возможно, в некоторой степени внешняя политика Иран ужесточится. "Следует ожидать более активных действий Ирана в борьбе с террористическими группировками в регионе", - указал И. Велизаде.

"Игра в регионе будет вестись жесткая. Игра с Катаром продолжится, ситуация будет разворачиваться по спирали. Напряженность будет расти, следует ожидать жестких, резких действий в этом регионе", - резюмировал он.