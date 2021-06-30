ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БРАТСТВО: Карабахские инвестиции Турции

Вовлечение же турецких бизнесменов в процесс реинтеграции и реабилитации наших освобожденных земель формирует новую область экономических отношений с Турцией

ЧАСТЬ III

Одной из тем Шушинской декларации, подписанной ранее в этом месяце президентами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом, стало развитие торгово-экономических отношений между странами, задействование обширного инвестиционного потенциала.

О лидирующей позиции Азербайджана в экономике Турции уже отмечалось в предыдущей публикации. Роль капвложений соседней страны в нашу экономику вполне адекватна: она инвестировала в Азербайджан 12 млрд долларов США и занимает первую строку по объему вливаний в наш ненефтяной сектор.

Между тем, согласно исторической декларации, предполагается, что уже до 2023 года объем взаимного товарооборота приблизится к отметке в 15 млрд долларов США – в 3,3 раза больше, чем было за 2020 год (4,6 млрд долларов США). Цель вполне достижимая, учитывая, что турецкие инвесторы с большим энтузиазмом откликаются на призыв вкладываться в восстановление освобожденных от оккупации земель Карабаха.

Всемерная поддержка

Свою готовность реализовывать проекты на освобожденных территориях турецкие бизнесмены выразили практически сразу после победы Азербайджана в Карабахской войне, а в ходе визитов представителей предпринимательских организаций братской страны в этом году предложения приобрели более конкретные очертания. «Турецкие компании надеются сыграть большую роль в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана», - заявил министр торговли Турции Мехмет Муш на инвестиционном форуме в Баку в феврале.

Впрочем, турецкие инвестиции уже задействованы практически во всех секторах экономики Азербайджана, накопился успешный опыт работы на нашем рынке, взаимодействия с правительственными структурами, решения возникающих проблем. Характер двусторонних торгово-экономических отношений прослеживается и в статистике роста товарооборота – скажем, даже в прошлом году он вырос на 5%, несмотря на пандемию и общий спад в экономиках обеих стран. Тенденция роста продолжается, в настоящее время в стране действуют 4,2 тыс. компаний с турецким капиталом, они реализовали более 300 проектов на сумму в 16,3 млрд долларов США.

При этом, следует признать, что именно на фоне развернувшейся в Карабахе масштабной кампании по восстановлению были сделаны дополнительные шаги для того, чтобы турецким предпринимателям было максимально комфортно работать в Азербайджане.

Так, очень большие надежды связываются с подписанным в марте этого года Соглашением о преференциальной торговле, предусматривающем снижение или отмену тарифов по 15 группам товаров, а также устранение тарифных и других барьеров в двусторонней торговле. Турецкая сторона даже заявила, что положительное его воздействие уже ощущается на объеме товарооборота.

Опять же именно в этом году на повестке дня оказалась идея создания совместного инвестиционного фонда между двумя странами – как отмечал министр экономики Микаил Джаббаров, задачу будут реализовывать ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» и Турецкий фонд благосостояния. Пока о том, какая сумма будет аккумулирована в фонде, конечно, не говорится, но цель здесь обеспечить бесперебойное финансирование важных проектов.

Все это показывает, насколько лояльно настроено правительство страны к сотрудничеству с турецким бизнесом в рамках реализации стратегии «Великое возвращение». «Мы отдаем приоритет турецким компаниям в рамках проведения различных восстановительных работ», - не скрывает М.Джаббаров.

Не подарок, а бизнес!

Вместе с тем, такое отношение исходит не только из политической и моральной поддержки братской страны во время войны в Карабахе – дружба дружбой, а в бизнесе, как известно, ничего личного быть не должно. Карабахские проекты крайне важны для Азербайджана, важно их качественное и своевременное исполнение, с тем, чтобы население смогло в кратчайшие сроки вернуться на свои исконные земли, жить и работать там в безопасности и комфорте. Эти проекты не являются «подарком», как это пытаются преподнести некоторые зарубежные «эксперты» и СМИ – чтобы их заполучить компании должны предоставлять коммерчески обоснованные и выгодные предложения.

Почему должно удивлять, что именно турецким строительным компаниям, которые выполняют масштабные проекты в Европе, России и Азии, отдано предпочтение при выборе партнера в проектах по строительству инфраструктурных объектов, дорог, а также аэропорта Физули. Сегодня 44 компании этой страны входят в ТОП-250 мирового рейтинга строительных компаний. Более того, Турция оказалась на втором месте в мире по количеству крупнейших строительных компаний. В целом, на мировом строительном рынке доля компаний-подрядчиков из Турции составляет почти 5% и это очень весомый показатель. Турецкие строительные компании активно и успешно строят самые разные объекты по всему миру от жилых комплексов до аэропортов, мостов и других сложных объектов.

Также турецкие компании заполучили проекты по разработке горнорудных месторождений в Карабахе. Так, согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева, изучение, исследование, разведка, разработка и эксплуатация рудного месторождения «Гашгачай» на основании договора сроком на 30 лет передается компании Eti Bakır A.Ş., а рудных месторождений «Эльбейдаш» и «Агдуздаг» – компании Artvin Maden A.Ş. Обе компании входят в один из крупнейших турецких холдингов Cengiz Holding, который известен своей приверженностью инвестированию во внедрение новых технологий для максимальной автоматизации процесса добычи на рудниках.

Еще одна сфера, куда приглашены турецкие компании – проекты по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) в Лачинском и Кяльбаджарском районах. Как сообщал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, заинтересованность турецкой стороны уже выражена, В частности, по проектам строительства ветряных электростанций. Известно, что освобожденные земли объявлены зоной «зеленой энергии», предварительно, их потенциал в солнечной энергии составляет более 4 тыс. МВт, в ветряной - 500 МВт. И турецкие компании приглашены сюда не случайно - инвестиции в сферу ВИЭ в самой Турции в прошлом году составили около 7 млрд долларов США, и это рекордный показатель для этой страны. Такой рост числа электростанций на основе ВИЭ там обусловлен приближением окончания срока подачи заявок на использование «Механизма поддержки возобновляемых источников энергии» (YEKDEM), реализуемый правительством Турции. Согласно стратегическому плану Министерства энергетики и природных ресурсов Турции на 2019-2023 годы, в текущем году в эксплуатацию будут введены электростанции суммарной установленной мощностью 2,1 тыс. мегаватт. Общая стоимость проектов по строительству этих электростанций превысит 2,5 млрд долларов США. Естественно, подавляющее большинство проектов выполняется местными компаниями, так что, опыта и навыков у них накоплено достаточно.

Высокий потенциал

Конечно, это далеко не весь перечень потенциальных сфер для сотрудничества с турецкими инвесторами на освобожденных территориях. Карабах с его термальными водами, необыкновенной природой, богатым историей, несомненно, является регионом с высоким туристическим потенциалом. Кроме того, здесь есть огромный потенциал для развития сельского хозяйства, в частности, животноводства, горнодобывающей промышленности и производства строительных материалов и т.д. Прохождение важных транспортных развязок, возможности Зангезурского коридора делают промышленный и экспортный потенциал региона еще более привлекательным для инвесторов. Как сообщал председатель правления Союза предпринимателей Турции (Tümkiad) Ильхами Озтурк, турецкие бизнесмены готовы инвестировать в создание промышленных предприятий на освобожденных территориях Азербайджана 50 млн долларов США на первоначальном этапе.

Напомним, что в ближайшие 10 лет в регион в целом планируется привлечь до 50 млрд долларов США инвестиций. Учитывая это, как верно заметил глава Турецко-азербайджанского делового совета при Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK) Сельджук Акат, эта часть страны станет одним из двигателей экономического роста Азербайджана. Вовлечение же турецких бизнесменов в процесс реинтеграции и реабилитации наших освобожденных земель формирует новую область экономических отношений с Турцией, позволяя не только достичь, но и превзойти целевой показатель товарооборота, обозначенного в исторической Шушинской декларации.

Эксперт Гулу Нуриев