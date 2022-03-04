Что сулят Казахстану антироссийские санкции?

Жесткие санкции, введенные США и Западом в ответ на военные действия России на территории Украины, не обошли стороной и Казахстан, который является ее основным торговым партнером в рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Курс тенге, национальной

Жесткие санкции, введенные США и Западом в ответ на военные действия России на территории Украины, не обошли стороной и Казахстан, который является ее основным торговым партнером в рамках Евразийского экономического совета (ЕАЭС). Курс тенге, национальной валюты Казахстана, начал терять свою стоимость, приравнявшись к рублю. Для стабилизации ситуации Центральный банк этой страны начал проводить активные валютные интервенции. Так, 92% от общего объема интервенций на валютном рынке в феврале пришлись на период с 24 по 28 февраля. В настоящее время курс тенге относительно стабилен. Но давление на национальную экономику сохраняется.

Как известно, Россия - главный экономический партнер Казахстана. 40% импорта этой страны приходится на долю России. Антироссийские санкции могут подтолкнуть Казахстан к переориентации своей торгово - экономической политики на Восток, в том числе в направлении стран ЕАЭС. В случае долгосрочного давления на Россию импорт российской продукции в Казахстан может резко возрасти. Это усложнит конкуренцию отечественной продукции с импортной.

В долгосрочной перспективе казахстанские производители окажутся в непростой ситуации. Производители молока, кондитерских изделий, муки и другой продукции рискуют оказаться в ситуации, когда будет сложно обойтись без государственной поддержки. Санкции могут ограничить инвестиционные возможности России. В результате приток прямых инвестиций из этой страны в экономику Казахстана может ослабнуть. Увязание России в конфликте с Украиной усилит давление на золотовалютные резервы, используемых для стабилизации курса тенге. Если вслед за Россией Центральный банк Казахстана будет вынужден повысить учетную ставку, это увеличит кредитование и, следовательно, снизит экономическую активность.

Учитывая возможные последствия, правительство Казахстана уже приняло определенные меры. Для детального анализа влияния санкций против России на национальную экономику Казахстана создан оперативный штаб по координации антикризисных мер. На фоне антироссийских санкций при необходимости будут разработаны меры поддержки предприятий и населения. Для обеспечения дополнительных поступлений в бюджет планируется повышение ставок налога на добычу твердых полезных ископаемых в среднем в три раза. По расчетам, это позволит увеличить поступления в госбюджет на 609 миллионов долларов США. При этом предлагается реализовать меры, препятствующие оттоку капитала из Казахстана, повысить налог на прибыль иностранных компаний и цифровой майнинг.