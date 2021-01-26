“C нас хватит!" или о чем говорил Хикмет Гаджиев в Atlantic Council?

Помощник президента рассказал о нерешенных проблемах и о будущем развитии региона

Разрешение карабахского конфликта во многом предопределяет и будущее не только Азербайджана, но и всего региона. Перспектива развития заключается в кооперации, тем самым обуславливает тесное сотрудничество для обеспечения безопасности в Карабахе. О дальнейших возможностях и о нерешенных вызовах рассказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в своем выступлении в Atlantic Council.

Хикмет Гаджиев сначала поведал о возможных предпосылках, которые имели негативный характер и лишь усугубили ситуацию. Он отметил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян решил полностью сменить вектор проблемы, проигнорив конструктивный подход и стратегическое терпение азербайджанской стороны. Стороны могли бы вместе двигаться в сторону мирного разрешения конфликта, но у Пашиняна было свое виденье на этот счет. Вместо этого Пашинян поехал в Нагорный Карабах, откуда заявил, что "Карабах - это Армения и точка". В то же время, его министр обороны Давид Тоноян, находясь с визитом в США, провозгласил новую концепцию армянской армии - “новая война за новые территории”. Масло в огонь подлила июльская провокация 2020-го года в Товузе - причем, в момент, когда Азербайджан находился всего в паре месяцев от запуска проекта TAP. Все вышеперечисленные факторы способствовали эскалации конфликта, которая началась после обстрелов мирного населения Азербайджана 27 сентября 2020 года. "И тогда мы сказали - с нас хватит", - отмечает помощник президента.

Азербайджан был вынужден начать операцию по принуждению Армении к миру, чтобы заставить ее вернуться к переговорному столу, обеспечить безопасность гражданского населения Азербайджана и реализовать на практике известные резолюции Совбеза ООН по армяно-азербайджанскому конфликту.

Азербайджан неоднократно заявлял, что готов остановить боевые действия при условии, если Армения предоставит график вывода войск с оккупированных территорий Азербайджана, однако Армения отказывалась делать это. К слову, необходимость такого графика была подчеркнута и в резолюциях СБ ООН. Но всегда в таких военных операциях надо четко понимать, когда нужно остановиться, а мы остановились лишь тогда, когда наша стратегическая цель была достигнута.

Х. Гаджиев также затронул тему российских миротворцев, которые играют немаловажную роль в постконфликтном этапе. Он подчеркнул, что Российский миротворческий контингент профессионально выполняет возложенные на него задачи, пытаясь сохранять баланс и поддерживая каналы диалога с азербайджанской и армянской сторонами. "Азербайджан оказывает инфраструктурную и логистическую поддержку российским миротворцам, в том числе и в их гуманитарной деятельности в зоне ответственности", - отметил он.

Много вопросов порождает дальнейшее развитее отношений между Азербайджаном и Арменией. В своем выступлении Хикмет Гаджиев затронул и эту тему. Необходимость трезво смотреть в будущее и изменение нарратива должно стать основным лейтмотивом развития между двумя странами. Возможности Армении с разрешением конфликта вовсе не ограничиваются: Армения получит возможность доступ к российскому рынку через территорию Азербайджана, в то время, как Азербайджан получит наземное сообщение со своим Нахчыванским регионом. "Думайте о будущем! Чего вы достигли за 30 лет конфликта? Ничего. Цена оккупации была чрезвычайно высока. Но сейчас у нас появилась реальная возможность для мира между Арменией и Азербайджаном",- заявил помощник президента Азербайджана.

По словам Гаджиева, в ходе военной операции по принуждению Армении к миру в 2020 году, Азербайджан сделал все, чтобы избежать коллатеральных последствий для гражданского населения. Но при этом не стоит забывать, что армяне-граждане Азербайджана должны уважать законы и территориальную целостность страны их проживания.

Не осталось без внимания и Минская Группа ОБСЕ, авторитет которой в Азербайджане по известным причинам не очень высок. Причиной такой ситуации является то, что на протяжении 30 лет МГ ОБСЕ так и не смогла продвинуть мирный процесс и обеспечить деоккупацию азербайджанских территорий. Если говорить об ожиданиях относительно будущей роли сопредседателей МГ ОБСЕ, то адаптация к новым реалиям должна стать приоритетной задачей для данной структуры. В этом случае, как и упомянул Гаджиев, МГ ОБСЕ могла бы сыграть позитивную роль в укреплении мер доверия между Арменией и Азербайджаном посредством различных проектов.

Новая геополитическая ситуация приветствует наличие региональной кооперации и не исключает участие других стран. Если говорить о США, то Гаджиев предложил несколько вариантов того, как данная страна может способствовать развитию региона. Он заявил, что США могли бы участвовать в процессе реконструкции, разминирования и реабилитации региона. Также участие частного сектора и американских компаний в данном процессе, особенно с учетом их опыта в строительстве smart cities будет носить весьма позитивный характер. Но самое главное, "Вашингтон мог бы способствовать уменьшению реваншизма в армянском обществе, а также пониманию Арменией необходимости смириться с ситуацией на земле"- подчеркнул Х. Гаджиев.

Новые геополитические реалии требуют новых решений, которые будут направлены на достижение благополучия в регионе. Все должны адаптироваться к новым геополитическим реалиям региона, которые состоят в том, что оккупация азербайджанских территорий закончилась, появились новые перспективы для региональной кооперации. На данном этапе экономические, транспортные и другие возможности стран региона ничем не ограничены. Примером этого является, соглашение о сотрудничестве в железнодорожной сфере между Азербайджаном и Ираном, подписанное 19 января. По мнению экспертов, увеличение сообщения по железной дороге Астара-Астара на 25% является одним из значимых показателей развития отношений между странами. Это доказывает то, что разрешение Карабахского конфликта открывает перед странами региона огромное число возможностей, которые будут реализованы в ближайшем будущем.