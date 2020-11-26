Как армянское лобби давит на парламент Франции

Больше всего от действий французских сенаторов потеряет сам Париж

Как бы Франция не пыталась показать свою нейтральность в разрешении нагорно-карабахского конфликта, "уши" проармянской политики с годами проглядывают все больше и больше. Последний проект резолюции Сената о признании так называемой "Нагорно-Карабахской республики" ставит под удар отношения между Азербайджаном и Францией. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев неоднократно повторял, что такого рода решения от какой-либо страны могут привести к полному разрыву дипломатических отношений. Готово ли правительство Франции на такой риск? Понимает ли Макрон, что "безграничная" любовь к армянам может ударить по имиджу не только Франции, но также может поставить под угрозу членство Франции в Минской группе ОБСЕ?

Интересная хронология событий

После подписания заявления между президентами Азербайджана, России и премьером Армении, Минская Группа ОБСЕ высоко оценила и положительно одобрила данные договоренности, так как следующий этап предполагает полное разрешение проблемы мирным путем. Сам Макрон призвал стороны достичь "устойчивого политического урегулирования".

Но, когда Азербайджану начали возвращать его исконные земли, Франция демонстрировать полностью проармянскую политику. Сначала Сенат выступил с предложением обсудить вопрос признания "Нагорно Карабахской Республики" на следующем заседании. Новость сразу же разлетелась в СМИ, и Макрон решил внести ясность. В Инстаграме он поделился видео, где он утверждает, что "Согласно международному праву, Нагорный Карабах и другие 7 прилегающих к нему районов признаны Организацией Объединенных Наций территорией Азербайджана. Поэтому, если нет стремления к суверенному государству, не вмешивайтесь в этот вопрос", — сказал Макрон. Но этим вопрос не решился. Вслед за весьма ясными и четкими высказываниями президента Франции относительно принадлежности земель Нагорного Карабаха, Сенат 25 ноября одобрил проект резолюции, в которой призвал правительство страны признать независимость Нагорного Карабаха. Последует ли правительство "примеру" Сената? Судя по всему, нет. Ведь другие официальные лица относятся к данной ситуации совсем по-другому.

Не что иное, как обычный клочок бумаги

Во Франции по-разному восприняли данную резолюцию. Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание "Нагорно-Карабахской Республики" не пошло бы на пользу ни одной стороне. Он добавил, что это не в интересах ни Армении, ни Нагорного Карабаха, ни Франции, ни европейских партнеров, ни сопредседателей Минской группы ОБСЕ". "Сегодня стороны, как никогда ранее, нуждаются в поддержке сопредседателей Минской группы, чтобы продолжать этот диалог", - заключил дипломат, подчеркнув, что "символическое признание не представило бы никакой пользы для мирного процесса".

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, комментируя решение Сената Франции, дал четко понять, что "эта резолюция для Азербайджана - не что иное, как обычный клочок бумаги": "Этот клочок бумаги, принятый во имя узких политических амбиций, наряду с грубым нарушением норм международного права, Устава ООН и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, вызывает серьезные вопросы, связанные с деятельностью Франции как страны-сопредседателя Минской группы, так и постоянного члена СБ ООН".

На данное событие моментально среагировал Милли Меджлис. Парламент предложил правительству страны обратиться к руководству ОБСЕ для отзыва Франции из Минской группы, которая на протяжении многих лет занималась урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в принятом в четверг заявлении законодательного органа в ответ на резолюцию французского Сената.

Не стоит забывать, что резолюция носит лишь рекомендательный характер и не имеет реальной юридической силы.

Один сенатор против всех

Естественно, такие действия от Франции порождает огромное количество вопросов, особенно касательно Минской Группы ОБСЕ, хотя и так ее деятельность за все эти 28 лет оставляла желать лучшего. Французские сенаторы словно сами своими руками подталкивают к краху Минской Группы.

Но есть и приятные исключения. Натали Гуле - единственный сенатор, выступившая против принятия резолюции, и походу единственная в Сенате, кто имеет реальные представления о всех нюансах конфликта. "Идейными авторами проекта являются сенаторы из регионов Франции, где компактно проживают армяне. Безусловно, они это делают под полным воздействием армянской диаспоры. Многие сенаторы даже не смогут показать Нагорный Карабах на карте. Мы всегда призывали стороны конфликта к миру, не хотели гибели невинных людей. Есть соглашение, стороны приостановили войну, кровь больше не проливается. Какая тогда нужда в этой предвзятой резолюции?"- заявила сенатор Натали Гуле. Выступивший в конце заседания госсекретарь по парламентским вопросам при МИД Франции Жан-Батист Лемуан заявил, что резолюция не отвечает интересам Франции, Франция как сопредседатель Минской группы ОБСЕ должна придерживаться нейтральной позиции, однако это не повлияло на позицию Сената. Ранее упоминалось имена нескольких сенаторов, которые несколько раз хотели поднимать вопрос о признании. Как выяснилось позже, многие из них имеют армянские корни.

Стоит ли игра свеч?

Никто не может отрицать тот факт, что во Франции, по разным данным, живет до 500 тысяч армян, из которых в окрестностях Лиона — до 100 тысяч. Многие из них находят те самые рычаги давления на правительство, что приводит к таким негативным результатам.

Отношения между Азербайджаном и Францией не ограничивается только политическим сотрудничеством, здесь уместно будет упомянуть и тесные, взаимовыгодные отношения в экономической и гуманитарных сферах. Верится, что Макрон не захочет потерять все это все в один миг.