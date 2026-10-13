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    Проходчик погиб при подготовке взрывных работ на ростовской шахте

    В регионе
    • 13 октября, 2026
    • 18:13
    Проходчик погиб при подготовке взрывных работ на ростовской шахте

    При проведении подготовки к взрывным работам на ростовской шахте "Обуховская" погиб проходчик.

    Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в администрации региона.

    "13 октября 2026 года на шахте "Обуховская" при проведении подготовительных мероприятий к взрывным работам в подготовительном забое произошел несчастный случай, в результате которого получил травмы не совместимые с жизнью один сотрудник предприятия - проходчик, помощник взрывника", - говорится в сообщении.

    Между тем, в региональном управлении СК РФ сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту гибели работника шахты по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

    Угольная шахта Ростовская область Российская Федерация (РФ)
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