Проходчик погиб при подготовке взрывных работ на ростовской шахте

При проведении подготовки к взрывным работам на ростовской шахте "Обуховская" погиб проходчик.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом сообщили в администрации региона.

"13 октября 2026 года на шахте "Обуховская" при проведении подготовительных мероприятий к взрывным работам в подготовительном забое произошел несчастный случай, в результате которого получил травмы не совместимые с жизнью один сотрудник предприятия - проходчик, помощник взрывника", - говорится в сообщении.

Между тем, в региональном управлении СК РФ сообщили о том, что возбуждено уголовное дело по факту гибели работника шахты по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека).