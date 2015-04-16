​Эксперт: Азербайджан может ожидать кибератак в преддверии 100-летия так называемого "геноцида" армян - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан должен идти в ногу со временем и уметь принимать превентивные меры против киберугроз, заявил Report председатель азербайджанского Интернет-форума (АИФ) Осман Гюндуз.

"Вопрос обеспечения кибербезопасности сегодня важен для Азербайджана. Хочу отметить, что в республике действует Государственное агентство специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, которая непосредственно занимается этим и предпринимает меры", - сказал О.Гюндуз.

Коснувшись темы конкретных угроз в отношении Азербайджана, эксперт предположил, что Азербайджан может подвергнуться сериям кибернападений в преддверии 100-летия так называемого "геноцида" армян в апреле и Европейских игр в июне.

По его мнению, меры, сегодня предпринимаемые государством в направлении обеспечении кибербезопасности, недостаточны.

"Каждый раз мы наблюдаем проблемы в этой сфере. То есть сайты продолжают подвергаться нападениям, сайты уничтожаются либо их работа тормозится, что влияет на работу структур и учреждений", - сказал глава форума.

Эксперт подчеркнул, что сегодня невозможно полагаться на что-то постоянное в вопросе противостояния киберугрозам. Он также добавил, что сегодня кибератаки проводятся на профессиональном уровне, и многие государства, финансовые и политические группы держат при себе специальные хакерские группы с целью использования их против других государств, структур.

"Каждый день появляется новая техника, новые программы. С этой точки зрения государство должно идти в ногу со временем. Я думаю, что государственные структуры должны постоянно и систематично адекватно реагировать и отвечать на подобные киберугрозы круглые сутки в формате 24/7", - резюмировал он.