​Армения: Мечта не способных проводить пенсионные реформы признать "независимость" т.н. "НКР" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ 10 мая прошла внеочередная сессия парламента Армении.

В повестку сессии включили 15 вопросов, в том числе четыре международных контракта.

Безусловно, место материально-духовных и психологических потерь, которым армяне подверглись в начале апреля, они хотели пополнить попыткой признания т.н. "республики" в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана.

Этим они пытались надавить на своих покровителей на Западе и в России.

Обсудив 5 мая вопрос признания т.н. "Нагорно-Карабахской Республики", правительство Армении направило его в парламент. Предполагалось, что вопрос будет обсужден на запланированном на 10 мая внеочередном заседании парламента Армении.

Однако вопрос не включили в повестку заседания парламента.

Конечно же, признание армянским парламентом самопровозглашенной "республики" в Нагорном Карабахе в основном навредит самим армянам.

В случае, если армяне пойдут на подобный шаг, это может привести к нарушению режима прекращения огня и желанию Азербайджана не останавливаться до тех пор, пока не будут освобождены все земли. Это никак не соответствует нынешнему положению Армении и Азербайджана.

Тогда зачем Армения вновь выносит этот вопрос на повестку?

В первую очередь можно прийти к заключению, что армяне мира, в том числе и те, кто находится в Армении, этим вопросом шантажируют как Запад, так и Россию.

На прошедшем для журналистов брифинге официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер сказал, что как и другие страны международного сообщества, Соединенные Штаты не признают "Нагорно-Карабахскую Республику".

Хотя и говорят об оккупации Арменией территорий Азербайджана, в очередной раз подтвердилось, что как существование Армении, так и самопровозглашенного режима в Нагорном Карабахе зависит от иностранных сил.

Например, на вопрос армянского журналиста о том, "Почему Россия продает Азербайджану оружие?", второй секретарь посольства России в Ереване ответил: "РФ продает оружие также и Армении".

Отвечая на вопрос по поводу Нагорного Карабаха он сказал: "Разве Армения признала Карабах? Россия не может продавать Карабаху оружие до тех пор, пока ее не признала Армения".

Это - серьезный месседж для армян. Российский дипломат хочет довести до их сведения, чтобы они не вмешивались в вопросы, связанные с сотрудничеством с Азербайджаном и продажей Россией оружия.

Или же, если бы не было Кремля, не было бы армянского государства, и армяне не смогли бы оккупировать Нагорный Карабах.

Естественно, этот вопрос можно сформулировать и по другому...

Кстати, предусматривающий признание "Нагорно-Карабахской Республики" законопроект "О военно-политических принципах обеспечения безопасности Армении и "НКР" подготовили депутаты Зарухи Постанян и Грант Багратян.

Данный вопрос вынесли на обсуждение парламента страны в октябре 2009 года и сентябре 2014 года. Однако после каждого обсуждения принятие документа откладывалось.

Наконец, вернемся к началу статьи. Отложив на прошедшей 10 мая внеочередной сессии вопрос проведения реформ в пенсионной сфере еще на год, они обсудили новый Налоговый кодекс и приняли соответствующее решение.

Откладывание вопроса об обсуждении реформ в пенсионной сфере еще на год может также считаться показателем социально-экономического положения в Армении. При данной ситуации притязания властей и правительства Армении по поводу Нагорного Карабаха выглядят смехотворно.

Просто, в раздутом решении нагорно-карабахского конфликта основное внимание вновь сосредоточено в трех направлениях: Азербайджан, территории которого оккупированы, желающие обеспечить свои интересы в регионе, Запад и Россия.