Report: Активизация импортеров зерна может привести к росту цен на рынке - АНАЛИТИКА

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на зерно вот уже несколько месяцев как стабилизировались.

Аналитическая группа Report сообщает, что в настоящее время на товарных биржах 1 кг кукурузы предлагается за 0,15 доллара, 1 кг пшеницы – за 0,19 доллара.

Эксперты сходятся во мнении, что отсутствие значительных изменений цен связано со скудостью информации, которая могла бы оказывать влияние на рынок.

"Поскольку нет конкретных данных об объемах производства и экспорта, участники рынка не рискуют предпринимать шаги для повышения или снижения цен на зерно", - говорит Джей Смит, специалист основанной в 1947 году компании Andersons (США), занимающейся зерновым бизнесом.

Более того, стабильные погодные условия в регионах, где производится зерно, а также отсутствие конкретного результата торговых переговоров между США и Китаем не позволяют спустить (или поднять) цены на кукурузу и пшеницу.

Тем не менее, наблюдается снижение зерновых цен по сравнению с несколькими месяцами назад. К примеру, в мае прошлого года 1 кг кукурузы торговался за 0,16 доллара, а в августе цена на пшеницу составляла 0,22 доллара за килограмм. Удешевление может быть связано с тем, что крупные страны-импортеры зерна заняли выжидательную позицию. Например, египетское правительство пока не истратило 1 млрд долларов из госбюджета, выделенные на покупку зерна. Но есть страны, которые не ожидают еще большего снижения цен на зерно. Тунис, Сирия и Бангладеш объявили международные тендеры на закупку пшеницы в разном объеме. После объявления результатов тендера и начала закупок зерна рынок может оживиться, и цены возрастут.