30 лет со дня Ходжалинского геноцида – палачи, возведенные в Армении в ранг элиты

За последние 30 лет армяне совершили многочисленные трагедии на территории Азербайджана. К сожалению, совершившие эти преступления так и не понесли заслуженного наказания. Они и сегодня продолжают свою антиазербайджанскую, подрывную деятельность. 4, 8, 1

За последние 30 лет армяне совершили многочисленные преступления на территории Азербайджана. К сожалению, совершившие эти преступления так и не понесли заслуженного наказания. Они и сегодня продолжают свою подрывную антиазербайджанскую деятельность.

4, 8, 11 и 17 октября 2020 года Армения подвергала ракетным обстрелам гражданские объекты в Гяндже, в результате чего погибли 27 человек, 125 получили ранения. ООН, Евросоюз, Турция и другие государства осудили ракетные атаки. Правоохранительные органы Азербайджана возбудили уголовные дела. Потерпевшими признаны и допрошены 1700 человек, назначены и проведены медицинская, баллистическая и другие экспертизы.



Возбуждены уголовные дела в отношении 4 сепаратистов - Араика Арутюняна, Давида Бабаяна, Джалала Арутюняна и Армена Бабаджаняна, отдавших приказы о совершении террористических актов против мирного населения Азербайджана. Указанные лица объявлены в международный розыск. Гянджинская трагедия - самая кровопролитная после Ходжалинского геноцида резня, совершенная армянами в Азербайджане.

Серж Саргсян

26 февраля отмечается 30-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при участии 366-го мотострелкового полка бывшего СССР оккупировали азербайджанский город Ходжалы. Штурм города сопровождался чудовищной резней мирного населения. Были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков и детей, полностью вырезаны 8 семей, 25 детей остались круглыми сиротами, 130 детей потеряли одного из родителей. До сих пор неизвестна судьба 150 пленных, в том числе 68 женщин и 26 детей. Город Ходжалы был стерт с лица земли. Эту трагедию осудили Организация исламского сотрудничества, сенат Мексики, парламенты Перу, Колумбии, Чехии, Боснии и Герцеговины, Гондураса, Иордании, пленарное заседание Национальной ассамблеи (парламента) Республики Джибути и высшие законодательные органы других стран. Более 24 штатов США, в том числе Аризона, Арканзас, Коннектикут, Флорида, Джорджия, Гавайи, Айдахо, Индиана, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Миссисипи, Монтана, Небраска, Нью-Джерси, Невада, Нью-Мексико, Оклахома, Пенсильвания, Теннесси, Техас, Юта, Западная Вирджиния, Висконсин, признали и осудили Ходжалинский геноцид.В этом году Ходжалинской трагедии исполняется 30 лет. А 17 февраля 1992 года армяне при поддержке военной силы и техники 366-го мотострелкового полка, расквартированного в Ханкенди, атаковали село Гарадаглы Ходжавендского района. В результате 117 человек были взяты в плен, а около 90 гражданских лиц были убиты. В результате инцидента в селе были разрушены 200 жилых домов, Дом культуры, средняя школа на 320 мест, здание больницы на 25 коек и другие социальные объекты. Около 800 жителей села оказались в положении вынужденных переселенцев. Некоторые мирные жители были убиты с особой жестокостью: 3 жителя села были сожжены, двое обезглавлены. 8 апреля 1992 года армяне совершили геноцид и в селе Агдабан Кяльбаджарского района. В результате село было сожжено дотла, 779 мирных жителей были подвергнуты пыткам, 67 жителей были жестоко убиты, 2 человека пропали без вести, 12 получили тяжелые телесные повреждения.44-дневная война явила миру варварскую сущность Армении и всего армянства. Стало очевидно, что для армян нет никаких гуманных и правовых норм. Араик Арутюнян подтвердил это, отдав приказ о совершении ракетного обстрела жилого дома в Гяндже. Между ним и бесчеловечным поведением тех, кто подвергал геноциду мирных жителей в Ходжалы, нет никакой разницы.Одним из армянских палачей, учинивших Ходжалинский геноцид, является экс-президент Армении Серж Саргсян. В одном из интервью он заявил: “До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить. Они думали, что армяне не смогут поднять руку на мирное население. Нам нужно было сломать этот стереотип”. На вопрос журналиста о том, испытывает ли он сожаление по поводу гибели тысяч людей, Серж Саргсян заявил, что ничуть не раскаивается.

Кровавая летопись преступлений, совершенных Зорием Балаяном, Сержем Саргсяном, Араиком Арутюняном и другими армянами против мирных жителей, свидетельствуют о том, что отношение идеологов и руководителей этого народа к туркам и азербайджанцам не менялось на протяжении века. В начале прошлого столетия Андраник, Гарегин Нжде, Шаумян и другие армянские лидеры вели себя подобным образом по отношению к туркам и азербайджанцам. Как известно, безнаказанность окрыляет преступника. Могучие державы попустительствовали, а подчас и потворствовали преступным деяниям армян. Эти силы привели к власти в Армении непосредственных участников Ходжалинского геноцида - Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. А Сейран Оганян был назначен министром обороны. Получается, что вознаградившие Кочаряна, Саргсяна, Арутюняна и Оганяна высокими должностями, по сути, являются их сообщниками.

Азербайджанская общественность ждет наказания организаторов и палачей Ходжалинского геноцида, совершивших преступления против человечности. К сожалению, совершившие это преступление возведены в Армении в ранг политической элиты, и ведущие государства мира, представители международных организаций до сих пор пожимают им руки, пропитанные кровью азербайджанцев. Безнаказанность порождает новые преступления, приводит к межэтнической розни и возникновению новых конфликтов на национальной почве.Мы все еще ждем осуждения виновников и участников Ходжалинского геноцида…