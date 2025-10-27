Ukraynalı nazir: ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsini ölkəmizə dəvət etmişik
Region
- 27 oktyabr, 2025
- 14:37
ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff Ukraynaya səfərə dəvət edilib.
"Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Andrey Sibiqa estoniyalı həmkarı Marqus Tsaxkna ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Ukrayna tərəfi amerikalı rəsmiləri Ukraynaya səfərə dəvət edib. Cənab Uitkoffa da dəvət göndərilib", - o qeyd edib.
Nazir amerikalı tərəfdaşlar üçün əlavə dəvətnamələrə ehtiyac olmadığını, "onun həmişə açıq qaldığını" bildirib.
