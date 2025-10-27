İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ukraynalı nazir: ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsini ölkəmizə dəvət etmişik

    Region
    • 27 oktyabr, 2025
    • 14:37
    Ukraynalı nazir: ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsini ölkəmizə dəvət etmişik

    ABŞ Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff Ukraynaya səfərə dəvət edilib.

    "Report" Ukrayna KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər naziri Andrey Sibiqa estoniyalı həmkarı Marqus Tsaxkna ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.

    "Ukrayna tərəfi amerikalı rəsmiləri Ukraynaya səfərə dəvət edib. Cənab Uitkoffa da dəvət göndərilib", - o qeyd edib.

    Nazir amerikalı tərəfdaşlar üçün əlavə dəvətnamələrə ehtiyac olmadığını, "onun həmişə açıq qaldığını" bildirib.

    Сибига: Киев пригласил спецпредставителя президента США посетить Украину

