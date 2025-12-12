Səudiyyə Ərəbistanı klubu Məhəmməd Salaha rekord məbləğdə müqavilə təklif edib
Futbol
- 12 dekabr, 2025
- 12:52
İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"un futbolçusu Məhəmməd Salaha Səudiyyə Ərəbistanının aparıcı klublarından biri tərəfindən rekord məbləğdə müqavilə təklif edilib.
"Report" "The Telegraph"a istinadən xəbər verir ki, adı açıqlanmayan Asiya klubu misirli hücumçuya həftəlik 2,8 milyon avro maaş verməyə hazırdır.
Bu məbləğ ildə təxminən 137 milyon avroya bərabərdir.
Təklif hələ ki, rəsmən təsdiqlənməsə də, ərəb klublarının Salahı transfer etmək istəyinin davam etdiyi bildirilir.
Qeyd edək ki, Məhəmməd Salah 2017-ci ildən "Liverpul"da çıxış edir.
Son xəbərlər
13:21
Ağdərənin Həsənriz kəndinə daha 16 ailə yola salınıbDaxili siyasət
13:16
Mehriban Əliyeva Heydər Əliyevin məzarını ziyarəti ilə bağlı paylaşım edibDaxili siyasət
13:13
Video
"Haber Global" Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günü ilə bağlı videomaterial hazırlayıbXarici siyasət
13:12
Azərbaycan 9 ayda Gürcüstana birbaşa investisiyaları iki dəfəyə yaxın artırıbMaliyyə
13:07
Həsənriz sakini: Doğulduğumuz evlərdə indi övladlarımızın sevincli günlərini görəcəyikDaxili siyasət
13:04
Azərbaycanda bu ilin yanvar-oktyabr ayları ərzində nikah və boşanma azalıbDaxili siyasət
13:04
İlin ilk on ayında ölkədə 50 minə yaxın ölüm halı qeydə alınıbHadisə
13:03
Bu ilin 10 ayında 2 714 əkiz, 81 üçəm doğulubSağlamlıq
13:03