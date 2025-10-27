Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Сибига: Киев пригласил спецпредставителя президента США посетить Украину

    27 октября, 2025
    14:20
    Сибига: Киев пригласил спецпредставителя президента США посетить Украину

    Спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа посетить с визитом Украину.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил на совместной пресс-конференции с эстонским коллегой Маргусом Цахкной.

    "Украинская сторона пригласила американских высокопоставленных чиновников посетить Украину. Такое приглашение получил и господин Уиткофф. Мы всегда рады приветствовать в Украине наших американских друзей", - сказал он.

    Он отметил, что для американских партнеров не нужны дополнительные приглашения, "оно всегда остается открытым".

    Лента новостей