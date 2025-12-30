США в ходе операций в Сирии задержали более 300 боевиков ИГИЛ

Более 300 террористов группировки ИГИЛ были задержаны США и их партнерами в рамках масштабных операций в Сирии с начала 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

В результате этих операций в этом году также были ликвидированы более 20 боевиков ИГИЛ. Мероприятия были направлены на нейтрализацию террористических ячеек, уничтожение инфраструктуры группировки и предотвращение ее возрождения.

В CENTCOM отметили, что только в период с 20 по 29 декабря были проведены 11 операций, в ходе которых были ликвидированы не менее 7 членов ИГИЛ, 18 - задержаны. Кроме того, были уничтожены четыре тайника с оружием боевиков.

Указанные действия последовали за началом операции Hawkeye Strike 19 декабря, в рамках которой силы США и Иордании нанесли удары более чем по 70 целям в центральной части Сирии с применением свыше 100 высокоточных боеприпасов.