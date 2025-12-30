Теймур Раджабов стал лучшим среди азербайджанских шахматистов на ЧМ в Дохе

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу, проходящий в Дохе, приближается к завершению.

    Как сообщает Report, Азербайджан представлен на турнире в общей сложности 17 шахматистами.

    Нашу страну представляли Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Ниджат Аббасов, Магомед Мурадлы, Хаган Ахмед, Реад Самедов и Мурад Ибрагимли.

    По итогам 19 туров лучший результат в блице среди азербайджанских шахматистов показал Теймур Раджабов, набравший 12,5 очков и занявший 12-е место.

    В женском турнире выступили Гюнай Мамедзаде, Ульвия Фаталиева, Гюльнар Мамедова, Гёвхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Зейнаб Мамедъярова, Тюркан Мамедъярова и Мяляк Исмаил. По итогам 15 туров Г. Мамедова и Г. Мамедзаде набрали по 9 очков, показав лучший результат и заняв 33-е и 36-е места соответственно.

    Отметим, что соревнования по блицу завершаются на пятый день чемпионата мира. Сразу после окончания турнира состоятся полуфинальные матчи, а затем финальная игра.

    Ранее в турнире по быстрым шахматам среди мужчин Шахрияр Мамедъяров занял 13-е место с 9 очками. Победителем турнира стал норвежец Магнус Карлсен, набравший 10,5 очков. В женском турнире по быстрым шахматам Гюнай Мамедзаде показала лучший результат среди азербайджанских шахматисток, заняв 34-е место с 6,5 очков. Победительницей этого турнира стала Александра Горячкина, выступающая под флагом ФИДЕ.

    Общий призовой фонд ЧМ составляет 1 млн долларов США.

