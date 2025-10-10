Türkiyədə üçmərtəbəli evdə yanğın olub, bir uşaq ölüb, 12 nəfər yaralanıb
- 10 oktyabr, 2025
- 21:40
Türkiyədə üçmərtəbəli evdə yanğın baş verib. Nəticədə beş yaşlı uşaq ölüb, 12 nəfər yaralanıb.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Mardin şəhərində baş verib.
Hadisə yerinə polis, təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb olunub.
Yanğın söndürülüb, yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların müalicəsi davam edir.
Hadisənin səbəbinin araşdırılması üçün araşdırma başladılıb.
