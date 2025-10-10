İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Region
    • 10 oktyabr, 2025
    • 21:40
    Türkiyədə üçmərtəbəli evdə yanğın olub, bir uşaq ölüb, 12 nəfər yaralanıb

    Türkiyədə üçmərtəbəli evdə yanğın baş verib. Nəticədə beş yaşlı uşaq ölüb, 12 nəfər yaralanıb.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, hadisə Mardin şəhərində baş verib.

    Hadisə yerinə polis, təcili tibbi yardım və polis əməkdaşları cəlb olunub.

    Yanğın söndürülüb, yaralılar xəstəxanaya yerləşdirilib. Onların müalicəsi davam edir.

    Hadisənin səbəbinin araşdırılması üçün araşdırma başladılıb.

    Türkiyə Mardin yanğın
    В Турции произошел пожар в трехэтажном доме, есть погибший и пострадавшие

