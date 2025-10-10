Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    В регионе
    • 10 октября, 2025
    • 22:06
    В Турции произошел пожар в трехэтажном доме, есть погибший и пострадавшие

    В Турции произошел пожар в трехэтажном доме. В результате погиб пятилетний ребенок, 12 человек получили ранения.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент был зафиксирован в городе Мардин.

    На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, скорой помощи и пожарной службы.

    Пожар потушен, пострадавшие доставлены в больницу. Их лечение продолжается.

    Для установления причины происшествия начато расследование.

    Türkiyədə üçmərtəbəli evdə yanğın olub, bir uşaq ölüb, 12 nəfər yaralanıb

