В Турции произошел пожар в трехэтажном доме, есть погибший и пострадавшие

В Турции произошел пожар в трехэтажном доме. В результате погиб пятилетний ребенок, 12 человек получили ранения.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент был зафиксирован в городе Мардин.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, скорой помощи и пожарной службы.

Пожар потушен, пострадавшие доставлены в больницу. Их лечение продолжается.

Для установления причины происшествия начато расследование.