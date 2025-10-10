В Турции произошел пожар в трехэтажном доме, есть погибший и пострадавшие
В регионе
- 10 октября, 2025
- 22:06
В Турции произошел пожар в трехэтажном доме. В результате погиб пятилетний ребенок, 12 человек получили ранения.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, инцидент был зафиксирован в городе Мардин.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции, скорой помощи и пожарной службы.
Пожар потушен, пострадавшие доставлены в больницу. Их лечение продолжается.
Для установления причины происшествия начато расследование.
