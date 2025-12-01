İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Türkiyədə ağır yol qəzasında onlarla insan xəsarət alıb

    Region
    • 01 dekabr, 2025
    • 23:21
    Türkiyədə ağır yol qəzasında onlarla insan xəsarət alıb

    Türkiyənin Amasya şəhərində ağır yol qəzası baş verib.

    "Report" "Anadolu" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə Merzifon rayonunda baş verib.

    Sərnişin avtomobili, yük maşını və məhkumları daşıyan mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 23 nəfər yaralanıb.

    Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.

    Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Türkiyə Amasya Yol qəzası

