Türkiyədə ağır yol qəzasında onlarla insan xəsarət alıb
Region
- 01 dekabr, 2025
- 23:21
Türkiyənin Amasya şəhərində ağır yol qəzası baş verib.
"Report" "Anadolu" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə Merzifon rayonunda baş verib.
Sərnişin avtomobili, yük maşını və məhkumları daşıyan mikroavtobusun toqquşması nəticəsində 23 nəfər yaralanıb.
Hadisə yerinə polis və təcili tibbi yardım əməkdaşları cəlb olunub.
Yaralılar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Son xəbərlər
23:55
Makron Tramp ilə Rusiya‑Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edibDigər ölkələr
23:35
KİV: İslamabad - Kabil danışıqları nəticəsiz başa çatıbDigər ölkələr
23:21
Türkiyədə ağır yol qəzasında onlarla insan xəsarət alıbRegion
23:09
Türkiyə Superliqası: "Fənərbağça" - "Qalatasaray" oyununda qalib müəyyənləşməyibFutbol
23:09
BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri tarixdə ilk dəfə Suriyaya səfər edəcəkDigər ölkələr
22:58
Türkiyədə silahlı insident olub, xəsarət alanlar varRegion
22:56
Siyarto: Macarıstan Aİ-nin Gürcüstan rəhbərliyinə qarşı sanksiyalarına razılıq verməyəcəkDigər ölkələr
22:46
Tramp Netanyahunu Vaşinqtonda görüşə dəvət edibDigər ölkələr
22:41