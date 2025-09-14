Türkiyə XİN Yunanıstana etiraz edib
- 14 sentyabr, 2025
Yunanıstanın Anadoluya təcavüz və işğala cəhdinin ildönümündə bu ölkənin rəsmilərinin əsassız və təkəbbürlü açıqlamalarını rədd edirik.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilir.
Qeyd olunur ki, bu bəyanatlar tarixi faktlara və iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına yönəlmiş səylərə ziddir: "Biz Yunanıstan hakimiyyətini daxili siyasi motivlərlə hərəkət etməkdən və iki xalq arasında düşmənçilik yaratmağa yönəlmiş təşəbbüslərdən çəkinməyə çağırırıq".
