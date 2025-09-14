İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Türkiyə XİN Yunanıstana etiraz edib

    Region
    • 14 sentyabr, 2025
    • 16:48
    Türkiyə XİN Yunanıstana etiraz edib

    Yunanıstanın Anadoluya təcavüz və işğala cəhdinin ildönümündə bu ölkənin rəsmilərinin əsassız və təkəbbürlü açıqlamalarını rədd edirik.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda bildirilir.

    Qeyd olunur ki, bu bəyanatlar tarixi faktlara və iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına yönəlmiş səylərə ziddir: "Biz Yunanıstan hakimiyyətini daxili siyasi motivlərlə hərəkət etməkdən və iki xalq arasında düşmənçilik yaratmağa yönəlmiş təşəbbüslərdən çəkinməyə çağırırıq".

    МИД Турции выразил протест Греции
    Türkiye denounces Greece's statements on anniversary of Anatolia invasion attempt

